Xiaomi представила флагманские смартфоны Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max

На базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 и с экранами на задней стороне у Pro-версий.Источник: EPA / SCMPКомпания официально представила 17 серию флагманских смартфонов — номер 16 в линейке решили пропустить, чтобы подчеркнуть конкуренцию с iPhone 17.Xiaomi 17Источник: Xiaomi Смартфон работает на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Варианты памяти: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ хранилища и 16 ГБ оперативной и 512 ГБ хранлища.Диагональ экрана с разрешением 1220 x 2656 пикселей — 6,3 дюйма, пиковая яркость — 3500 нит, частота обновления — до 120 Гц. Дисплей защищён стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass, рамка экрана составляет 1,18 мм. Под дисплеем — сканер отпечатков пальцев.Задние камеры: основная с 50-мегапиксельным сенсором Light Fusion 950 (диафрагма — f/1,7) и оптической стабилизацией изображения, телеобъектив на 50 Мп (f/2,0) с 2,6-кратным оптическим зумом и возможностью фокусировки на расстоянии до 10 см, сверхширокоугольная на 50 Мп (f/2,4, угол обзора — 102˚).По словам компании, новый режим Master Portrait должен обеспечить «профессиональное качество снимков» с естественной цветопередачей тона кожи. Селфи-камера — на 50 Мп (f/2,2).В смартфон установили аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч. Есть быстрая проводная зарядка мощностью до 100 Вт, беспроводная на 50 Вт и обратная беспроводная зарядка до 22,5 Вт. Степень защиты от воды и пыли — IP68.Цена Xiaomi 17 — от 4499 юаней (около 52,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 25 сентября 2025 года). В продаже в Китае — с 27 сентября 2025 года.Источник: XiaomiXiaomi 17 Pro и 17 Pro MaxОбе модели работают на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Варианты памяти у 17 Pro: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ хранилища и 16 ГБ и 512 ГБ или 1 ТБ соответственно. У 17 Pro Max: 12 ГБ и 512 ГБ, а также 16 ГБ и 512 ГБ или 1 ТБ. Устройства доступны в чёрном, белом, фиолетовом и зелёном цвете.Источник: XiaomiУ Pro-версий на задней стороне есть второй экран диагональю 2,7 дюйма у младшей модели и 2,9 дюйма у старшей с пиковой яркостью 3500 нит, частотой обновления до 120 Гц. Экран можно использовать при съёмке селфи, вывести на него таймер или музыкальный плеер, просматривать сообщения и уведомления и другое, пишет GSMarena.Источник: XiaomiКомпания также выпустила чехол с кнопками управления для игр на заднем экране.Источник: Xiaomi У Xiaomi 17 Pro экран спереди диагональю 6,3 дюйма — с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. Диагональ экрана у 17 Pro Max — 6,9 дюйма.Камеры на задней панели у 17 Pro три: основная с сенсором Light Fusion 950L на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и автофокусировкой Dual Pixel (f/1,7), перископический телеобъектив на 50 Мп с пятикратным оптическим зумом (f/3,0), сверхширокоугольная на 50 Мп (f/2,4, 102˚). Фронтальная камера — на 50 Мп (f/2,2). У 17 Pro Max те же камеры за исключением телеобъектива: он получил диафрагму f/2,6.Источник: GSMarenaЁмкость аккумулятора у Pro-модели — 6300 мА·ч, у Pro Max — 7500 мА·ч. Есть поддержка проводной зарядки мощностью до 100 Вт, беспроводной до 50 Вт и обратной проводной или беспроводной зарядку мощностью 22,5 Вт. Степень защиты от пыли и воды у обеих моделей — IP68.Цена Xiaomi 17 Pro — от 4999 юаней (около 58,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 25 сентября 2025 года), 17 Pro Max — от 5999 юаней (70,3 тысячи рублей). В продаже в Китае — с 27 сентября 2025 года.Источник: Xiaomi #новости #xiaomi