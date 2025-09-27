«Микрон» представил игровую консоль MikBoy на базе российского микроконтроллера MIK32 «Амур»

Компания называет её «универсальной образовательной платформой» для «будущих инженеров, программистов и любителей технологий с целью игрового обучения».Источник: «Микрон» Производитель микроэлектроники «Микрон» представил игровую консоль MikBoy на базе MIK32 «Амур» — «первого полностью российского» 32-разрядного микроконтроллера с ядром на архитектуре RISC-V. Корпус сделали «с помощью технологий 3D-печати».Устройство получило встроенный программатор, гироскоп для управления движением, вибромотор и динамик, разъём для SD-карты и динамическую подсветку. Есть поддержка установки одного из трёх типов дисплеев (например, монохромный или цветной). Другие детали компания не привела.По словам «Микрона», консоль подойдёт для изучения низкоуровневого программирования на C/С++, основ схемотехники и архитектуры RISC-V, для создания игр и приложений, а также «любителям ретроигр».Разработчики открыли предзаказ. Цена и сроки начала продаж пока неизвестны.#новости #микрон