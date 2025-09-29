Суббренд Nothing представил полноразмерные наушники CFM Headphone Pro за $99

С активным шумоподавлением и ползунком для регулирования высоких и низких частот.Источник: The VergeКак и в полноразмерных наушниках Nothing, в CMF нет сенсорных элементов управления, пишет The Verge. Они оснащены кнопкой запуска и подключения настройки активации Bluetooth, а также кнопкой «действия», которую можно настроить через приложение Nothing X.В CMF Headphone Pro также есть колёсико для регулировки громкости и «уникальный» ползунок Energy Slider — он позволяет настраивать баланс высоких и низких частот.Внутри — 40-мм динамики и модуль Bluetooth 5.4. Наушники поддерживают кодеки SBC, AAC и LDAC. Весят 283 г.Источник: The Verge Система «адаптивного» шумоподавления автоматически подстраивается под интенсивность окружающего шума, но влияет на время автономной работы, отмечает издание.Объём батареи в Headphones Pro составляет 720 мА·ч. По словам компании, время работы наушников с полным зарядом может достигать 100 часов, но при включённой системе шумоподавления оно сокращается до 50 часов.Устройство доступно в белом, чёрном и салатовом цветах по цене $99 (около 8200 рублей по курсу ЦБ на 29 сентября 2025 года). Сменные амбушюры, в том числе других цветов, продаются по $25 (около 2000 рублей). Продажи уже начались в Европе.Источник: The Verge #новости #nothing #cmf