Артур Томилко
Техника

Google представила мини-колонку Home Speaker с поддержкой Gemini и новые камеры Nest для «умного» дома

А также добавила ИИ-функции в приложение Google Home.

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • Колонка Home Speaker получила форму «приплюснутого шара», пишет The Verge. Её размеры сопоставимы с HomePod Mini от Apple.
  • Колонка покрыта тканью из переработанных материалов. В нижней части устройства находится круговая подсветка, которая меняет цвет в зависимости от того, в каком режиме находится голосовой помощник — слушает, «думает» или отвечает на вопрос.
  • Home Speaker поддерживает популярные протоколы

    Matter и Thread для подключения устройств «умного» дома.

  • Колонка работает на базе Gemini. Нейросеть может обсуждать «любые темы», отвечать на вопросы с учётом «актуальных данных», а также выполнять команды для «умного» дома.
  • Home Speaker поступит в продажу весной 2026 года по цене $100 (около 8300 рублей по курсу ЦБ на 1 октября 2025 года).
  • Google также представила три новых камеры Nest для «умного» дома. Nest Cam Indoor (стоит $100) для установки в помещении, Nest Cam Outdoor ($150, 12,5 тысячи рублей) для использования на придомовой территории и камеру-звонок Nest Doorbell ($180, 15 тысяч рублей). Устройства поддерживают разрешение 2K и оснащены инфракрасными датчиками для съёмки в темноте.
Фото Google 
Фото Google 
  • Помимо новых устройств, компания выпустила масштабное обновление сервиса Google Home. В интерфейс приложения добавили чат Ask Home для запросов к Gemini.
  • Функция Home Brief позволяет получать ежедневные ИИ-сводки с камер, «умных» устройств и датчиков. Пользователи могут задавать вопросы о происходящем в доме — например, «кто был в комнате».
  • Для доступа к ИИ-функциям потребуется платная подписка. Её стоимость начинается от $10 в месяц (около 830 рублей).
Изображение Google 
Изображение Google 

#новости #google

1
14 комментариев