Виктория Ли
Техника

Смартфон с распознаванием дипфейков, помогающий остудить еду «мини-кот» и «умная» кровать: Time назвало лучшие изобретения 2025 года

Издание выбрало «рекордное» для себя количество решений — «из-за ускорения темпа инноваций».

Источник: Time
Источник: Time
  • Всего в список «лучших» изобретений 2025 года журнал Time включил 300 разработок в 37 категориях. Рейтинг составили на основе опроса журналистов и редакторов издания. При выборе оценивали «оригинальность, эффективность и масштаб замысла» каждой разработки.
  • В число «лучших» бытовых устройств вошли задуманный для помощи с домашними делами гуманоид Figure 03, способный преодолевать ступеньки и провода робопылесос Dreame X50 Ultra и вентилятор Dreo TurboPoly Fan 707S, автоматически регулирующий направление воздушного потока в зависимости от положения человека. А также устройство Nékojita FuFu в виде миниатюрного кота, который остужает горячие напитки и еду.
Гуманоид Figure 03. Источник: Time
Устройство Nékojita FuFu. Источник: Yukai Engineering
Сауна Thermasol. Источник: Thermasol
«Умная» кровать Sleep Number ClimateCool. Источник: Sleep Number
  • Несколько разработок из рейтинга Time работают на солнечной энергии — это холодильник Beko, ноутбук из линейки Lenovo Yoga и сауна Thermasol.
  • «Улучшить» качество сна предлагают несколько устройств — например, охлаждающая кровать от Sleep Number с регулировкой температуры и жёсткости и станция с ароматами Science Lab 3 Memory Air, которые меняются ночью «для стимуляции мозговой активности». А наушники Ozlo с акселерометром определяют момент засыпания, чтобы изолировать шум, ведут дневник сна и могут «мягко» разбудить владельца.
  • Некоторые устройства могут помочь сократить время «думскроллинга». Среди них — компактные смартфоны Unihertz от китайской компании Jelly Star, телефон The Light Phone III, не позволяющий установить браузеры и соцсети, а также «минималистичный» планшет Paper Pro от Remarkable для ведения заметок.
Источник: Unihertz
The Light Phone III. Источник: The Light Phone
Система определения дипфейков на смартфонах Honor. Источник: Honor
  • Среди ИИ-разработок редакция выделила модели Claude Sonnet 4 и DeepSeek R1, а также Genie 3 от Google DeepMind для создания «интерактивных» миров. Также редакция отметила компьютер Nvidia DGX Spark, наушники Apple AirPods Pro 3 с функцией перевода речи в реальном времени и платформу для вайб-кодинга Cursor от Anysphere.
  • Пара выбранных решений предлагают способы борьбы с дипфейками. Смартфоны Honor, включая Magic 7 Pro, оснащены встроенными инструментами, которые распознают признаки ИИ в видео из мессенджеров и видеоприложений типа Douyin. А компания Pindrop предлагает систему, способную определять «поддельных» собеседников во время аудио- и видеозвонков.
Источник: Intamin Amusement Rides and Six Flags Qiddiya City
Источник: Intamin Amusement Rides and Six Flags Qiddiya City
  • В категории «Развлечения и игры» Time выделило американские горки в парке Six Flags Qiddiya City — «самые высокие, длинные и быстрые в мире». Аттракцион разгоняется до 249 км/ч — посетителей от ветра и песка защищают изогнутые лобовые стёкла. Саму конструкцию видно из космоса, утверждает издание. Парк развлечений откроется в Саудовской Аравии в начале 2026 года.

#новости

4
1
13 комментариев