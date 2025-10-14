Популярное
Евгения Евсеева
Техника

Производитель «умных» колец Oura привлёк $900 млн при оценке в $11 млрд

В конце 2024 года оценка составляла $5,2 млрд.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Среди инвесторов — Fidelity Management & Research, Iconiq, Whale Rock и Atreides, пишет TechCrunch.
  • Bloomberg писало, что Oura готовится закрыть инвестраунд на $875 млн при оценке в $10,9 млрд.
  • Инвестиции направят на «внедрение инноваций» в области ИИ, разработку и добавление новых функций, масштабирование и международную экспансию.
  • По собственным данным, компания продала за всё время 5,5 млн колец. Для сравнения: на октябрь 2024-го показатель составлял 2,5 млн. По итогам 2025-го производитель планирует получить более $1 млрд выручки.
  • Своё последнее устройство — кольцо Oura Ring 4 за $349 (около 28,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 14 октября 2025 года) — компания представила в 2024 году.

#новости #oura

