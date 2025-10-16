Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
AI
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Техника

Samsung откажется от линейки тонких смартфонов Edge на фоне низких продаж — СМИ

В 2026 году компания представит три флагманские модели: S26, S26 Plus и S26 Ultra.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Samsung приняла решение отказаться от развития линейки тонких смартфонов Edge, пишут Newspim и SamMobile. Причина — низкие продажи выпущенного в мае 2025 года Galaxy S25 Edge.
  • Компания разработала новую версию смартфона (S26 Edge), но не будет его выпускать, уточняет издание, Также Samsung прекратит производство Galaxy S25 Edge, продажи которого оказались «значительно ниже», чем у других моделей.
  • Тонкий смартфон от Samsung не пользовался популярностью у потребителей из-за «маленькой» ёмкости аккумулятора (3900 мА·ч) и «высокой» цены — от $1100 (88,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 16 октября 2025 года) за версию с 256 ГБ памяти, подчёркивает Newspim.
  • Один из опрошенных изданием экспертов предположил, что Samsung выпустила линейку Edge только из-за того, что «над подобным устройством работала Apple».

#новости #samsung

13
1
19 комментариев