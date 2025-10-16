Samsung откажется от линейки тонких смартфонов Edge на фоне низких продаж — СМИ

В 2026 году компания представит три флагманские модели: S26, S26 Plus и S26 Ultra.Источник: BloombergSamsung приняла решение отказаться от развития линейки тонких смартфонов Edge, пишут Newspim и SamMobile. Причина — низкие продажи выпущенного в мае 2025 года Galaxy S25 Edge.Компания разработала новую версию смартфона (S26 Edge), но не будет его выпускать, уточняет издание, Также Samsung прекратит производство Galaxy S25 Edge, продажи которого оказались «значительно ниже», чем у других моделей.Тонкий смартфон от Samsung не пользовался популярностью у потребителей из-за «маленькой» ёмкости аккумулятора (3900 мА·ч) и «высокой» цены — от $1100 (88,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 16 октября 2025 года) за версию с 256 ГБ памяти, подчёркивает Newspim.Один из опрошенных изданием экспертов предположил, что Samsung выпустила линейку Edge только из-за того, что «над подобным устройством работала Apple».#новости #samsung