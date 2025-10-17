Apple выпустит MacBook Pro с сенсорным экраном, «усиленным» корпусом и «динамической» камерой в 2026-2027 годах — Bloomberg

Компания пока не приступила к разработке и изучает реакцию рынка.Источник: BloombergApple планирует выпустить обновлённую версию MacBook Pro в конце 2026 года или начале 2027-го, сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники.По их словам, у ноутбуков под кодовыми названиями K114 и K116 будут «более тонкие и лёгкие» корпуса, а работать они станут на чипах линейки M6. Несмотря на наличие сенсорного OLED-дисплея, они сохранят полноразмерные трекпад и клавиатуру.Дизайн встроенной камеры ноутбука станет похожим на «динамический остров» у iPhone, где отображаются индикаторы и другие активности смартфона.Также Apple «усилит» конструкцию шарниров и дисплея, чтобы избежать смещений и «подёргиваний» при касании экрана — с этим часто сталкиваются пользователи других сенсорных ноутбуков, отмечает издание.О выходе о MacBook с сенсорным экраном сообщал и аналитик Мин-Чи Куо. По его словам, Apple, хоть и неоднократно выступала против этой идеи, стала рассматривать её реализацию из-за «долгосрочного наблюдения за поведением пользователей iPad».По сведениям Bloomberg, на октябрь 2025 года компания разрабатывает новую версию MacBook Air с процессором M5, которую выпустит весной 2026-го. А также готовит обновления для Mac Studio, Mac mini и двух внешних мониторов.#новости