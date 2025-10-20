Китайский разработчик Unitree показал робота-гуманоида H2 с «человеческим лицом»

Его цена пока неизвестна.Скриншот из видео. Источник: TechInAsiaВысота Unitree H2 составляет 180 см, вес — 70 кг, робот максимально приближен к пропорциям человека, пишет Pandaily. В демонстрационном видео робота облачили в одежду, чтобы подчеркнуть сходство с человеком, отмечает издание.Разработчики оснастили его 31 «суставом» для большей гибкости и плавности движений, уточняет TechNode. По сравнению с Unitree H1, у обновлённой модели появилось «лицо».Компания не поделилась полными техническими характеристиками. В видео H2 выполнил танцевальные движения и элементы из боевых искусств.Источник: YouTube-канал Unitree Robotics#новости #unitree