Таня Боброва
Техника

Китайский разработчик Unitree показал робота-гуманоида H2 с «человеческим лицом»

Его цена пока неизвестна.

Скриншот из видео. Источник: TechInAsia
  • Высота Unitree H2 составляет 180 см, вес — 70 кг, робот максимально приближен к пропорциям человека, пишет Pandaily. В демонстрационном видео робота облачили в одежду, чтобы подчеркнуть сходство с человеком, отмечает издание.
  • Разработчики оснастили его 31 «суставом» для большей гибкости и плавности движений, уточняет TechNode. По сравнению с Unitree H1, у обновлённой модели появилось «лицо».
  • Компания не поделилась полными техническими характеристиками. В видео H2 выполнил танцевальные движения и элементы из боевых искусств.
Источник: YouTube-канал Unitree Robotics

#новости #unitree

