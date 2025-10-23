Популярное
Таня Боброва
Техника

Nike рассказала о разработке кроссовок с роботизированной системой для облегчения бега и ходьбы

Пока её тестируют.

Источник: Nike
Источник: Nike
  • Компания представила Project Amplify — систему для улучшения движений голени и голеностопа. Она состоит из «лёгкого и мощного» двигателя, приводного ремня и батареи в виде манжеты, которую можно перезаряжать.
  • Система крепится к кроссовкам, которые, по словам компании, можно носить и без неё. Как пишет Wired, во время шага мотор приподнимает задник обуви. Устройство откалибровано так, чтобы движение было максимально естественно для пользователя.
  • Компания сравнила устройство с электровелосипедом. По её словам, оно поможет «обычным людям» ходить или бегать немного быстрее и на более дальние расстояния с меньшими усилиями. Система не рассчитана на профессиональных бегунов.
  • Project Amplify разработали на базе технологий лаборатории Nike Sport Research Lab в партнёрстве с робототехнической компанией Dephy. Компания планирует начать коммерческий выпуск такой обуви в 2028 году, добавляет Wired.
Прототипы Project Amplify. Источник: Nike / Wired
Прототипы Project Amplify. Источник: Nike / Wired

#новости #nike

