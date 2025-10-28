В «Яндексе» задумались о создании «умного» кольца — Forbes

Но пока это только идея.Источник: ТАССВопрос обсуждали на одной из встреч с сотрудниками после того, как в сентябре 2025 года стартовали продажи умного кольца от «Сбера». Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.По их словам, в «Яндексе» оценивают возможность работы на рынке носимых устройств и изучают потенциал продаж «умных» часов, браслетов и колец.Но, как считает источник издания на рынке электроники, у компании пока нет сформированной концепции «умного» кольца. «Относительно колец они только думают… у них продакшена даже нет, а просто идея», — говорит он.По его словам, если в «Яндексе» примут решение о начале разработки, следующим шагом будет определение функций умного кольца, чтобы это было «уникальное товарное предложение».В пресс-службе «Яндекса» не ответили на запросы Forbes.Кольцо от «Сбера» изготовлено из титанового сплава, а его внутренняя часть — из гипоаллергенного полимера. Устройство оснащено датчиками, которые отслеживают пульс уровень кислорода в крови, физическую активность и фазы сна. Цена — 25 тысяч рублей.#новости #яндекс