Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Образование
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Техника

В «Яндексе» задумались о создании «умного» кольца — Forbes

Но пока это только идея.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • Вопрос обсуждали на одной из встреч с сотрудниками после того, как в сентябре 2025 года стартовали продажи умного кольца от «Сбера». Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.
  • По их словам, в «Яндексе» оценивают возможность работы на рынке носимых устройств и изучают потенциал продаж «умных» часов, браслетов и колец.
  • Но, как считает источник издания на рынке электроники, у компании пока нет сформированной концепции «умного» кольца. «Относительно колец они только думают… у них продакшена даже нет, а просто идея», — говорит он.
  • По его словам, если в «Яндексе» примут решение о начале разработки, следующим шагом будет определение функций умного кольца, чтобы это было «уникальное товарное предложение».
  • В пресс-службе «Яндекса» не ответили на запросы Forbes.
  • Кольцо от «Сбера» изготовлено из титанового сплава, а его внутренняя часть — из гипоаллергенного полимера. Устройство оснащено датчиками, которые отслеживают пульс уровень кислорода в крови, физическую активность и фазы сна. Цена — 25 тысяч рублей.

#новости #яндекс

26
1
1
1
95 комментариев