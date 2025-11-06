Huawei представила тонкий смартфон Mate 70 Air за $590 — почти в два раза дешевле iPhone Air

Его толщина составляет 6,6 мм. Источник: HuaweiСмартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч, 7-дюймовым OLED-дисплеем, стереодинамиками и 8-ядерным процессором HiSilicon Kirin 9020. Основная камера получила разрешение 50 Мп. В устройстве также есть телеобъектив на 12 Мп и широкоугольная камера на 8 Мп, фронтальная камера — 10,7 Мп. Толщина Huawei Mate 70 Air составляет 6,6 мм, вес — 208 грамм.Тонкий смартфон — прямой ответ Huawei на iPhone Air, отмечает Bloomberg. Mate 70 Air уже доступен для предзаказа в Китае по цене от $590 (примерно 47,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 6 ноября 2025 года).Устройство почти в два раза дешевле iPhone Air, стоимость которого начинается от $999 (около 81 тысячи рублей). При этом iPhone тоньше почти на миллиметр — 5,64 мм.Устройства из новой линейки Apple продаются в Китае лучше, чем предыдущие модели, что побуждает китайских производителей предлагать клиентам собственные альтернативы, подчёркивает издание. iPhone Air распродали за «считанные минуты» после начала приёма предзаказов в Китае в октябре 2025 года.Поставки Huawei Mate 70 Air начнутся в Китае 11 ноября 2025-го.Источник: The Verge#новости #huawei #apple