Хотя некоторых смутила слишком высокая частота. Выдача в Google на 18:22 мск. Скриншот vc.ru5 ноября 2025 года Tom's Hardware со ссылкой на базу Passmark сообщило о возможной «утечке», которая может указывать на подготовку релиза новой модели процессора AMD Ryzen 7 с частотой 5,8 ГГц против 5,2 ГГц у уже представленной версии Ryzen 7 9800X3D. В остальном результаты были сопоставимы. Издание допускало, что в данные могла закрасться ошибка.Данные на Passmark. Скриншот vc.ruРеддитор A_Canadian boi рассказал, что вместе с друзьями решил «поиграться» с файлом /proc/cpuinfo в Linux: он содержит данные о центральном процессоре. Для тестов они использовали «сильно разогнанный» AMD Ryzen 7 9700X, но в файле изменили название на 9700X3D с помощью команды ниже.sed -E 's/^(model name[[:space:]]*:[[:space:]]*).*/\1desired shenanigans/' /proc/cpuinfo | sudo tee /root/fakecpuinfo >/dev/null && sudo mount --bind /root/fakecpuinfo /proc/cpuinfoСистема Passmark не проверила идентификатор процессора (CPUID) и выложила результаты тестирования в публичный доступ.Информация о неизвестной модели появилась в том числе на Notebookcheck и Techspot. Пользователь решил рассказать об эксперименте, чтобы прояснить: процессор не существует. «Во всяком случае насколько мне известно», — пошутил он.#новости