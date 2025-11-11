В Москве показали прототип робота-гуманоида Aidol — во время презентации он упал

Разработчики назвали инцидент «обучением в реальном времени».Источник: «Новости Москвы»«Новая технологическая коалиция» (входят «Промобот», «Айдол», «Корпорация роботов» и другие) представила в Москве антропоморфного робота Aidol, пишут ТАСС и агентство «Москва».По словам разработчиков, робот может выполнять три задачи: передвижение, манипуляция предметами и коммуникация. Устройство оснащено двумя стереокамерами и инерциальным модулем.Во время презентации робот вышел к зрителям, сделал несколько шагов и упал. Гендиректор компании «Айдол» Владимир Витухин сказал, что это «обучение в реальном времени»: «Удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка — в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт».Как пишут издания, скорость движения робота — до 6 км/ч. Время автономной работы — до шести часов. Робот может захватывать вещи весом до 10 кг. В устройстве использовали «77% российских компонентов», план — довести процент локализации до 93%.Источник: ТАСС«Ключевым отличием» робота от других разработчики называют «живую мимику» и способность показывать эмоции. На «лице» Aidol разместили 19 сервоприводов, которые поддерживают «не менее 12 базовых эмоций». Также есть семь микрофонов.Источник: «Агентство “Москва”»#новости