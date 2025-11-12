Samsung представит смартфон с тройным экраном в начале декабря 2025 года — СМИ

Цена устройства, вероятно, составит от $2000 до $3000.Предполагаемый Galaxy Z TriFold. Источник: SBS Korea via Omokgyo Electronics Mall / Notebook CheckSamsung запланировала презентацию смартфона с тремя экранами, которые складываются вдвое, и старт продаж на 5 декабря 2025 года, рассказали источники Yonhap. По их словам, компания хочет выпустить устройство сначала в Китае, Сингапуре и ОАЭ.Цена может составить от «чуть менее 3 млн до более 4 млн вон» (примерно от $2000 до $2700 или 162,7-219,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 12 ноября 2025 года), добавили собеседники.Как пишет The Chosun Daily, предварительное название — Galaxy Z TriFold. Ёмкость аккумулятора составит около 5600 мА·ч, указывает издание. Толщина в разложенном виде — 4,2 мм, в сложенном — 14 мм. Диагональ экрана — 6,5 дюйма, в полностью разложенном виде — 10 дюймов.По данным издания, на старте объём поставок составит от 20 тысяч до 30 тысяч устройств, а цена — около 4,4 млн вон (почти $3000 или 244 тысячи рублей). Другие детали издания не приводят.The Chosun Daily отмечает, что новый смартфон Samsung будет конкурировать с устройством от китайской Huawei. Та показала смартфон-«раскладушку» Mate XT с тройным экраном в сентябре 2024 года, а годом позже представила его обновлённую версию.#новости #samsung