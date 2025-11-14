Популярное
Таня Боброва
Техника

Разработчик устройства с ИИ-помощником для управления приложениями голосом Rabbit задерживает выплаты сотрудникам, а некоторым и вовсе прекратил перечислять их — Tom's Guide

Компания заявила, что готовится привлечь инвестиции в ближайшее время.

Источник: Rabbit / The Verge
  • Стартап Rabbit представил автономное устройство с ИИ-помощником для управления любыми приложениями с помощью голоса Rabbit R1 в январе 2024 года и за два дня получил 20 тысяч предзаказов. Первые поставки начали весной того же года.
  • По словам гендиректора Rabbit Джесси Лю, работа над следующим поколением устройства уже идёт — его выпуск запланирован на 2026 год. После этого зявления Tom's Guide получило анонимное письмо о финансовых проблемах стартапа.
  • Издание проверило информацию и поговорило с несколькими бывшими и несколькими сотрудниками Rabbit. По его данным, с начала 2025 года компания задерживает выплаты сотрудникам и подрядчикам как минимум на восемь дней каждый месяц.
  • В последние три месяца некоторые из них не получают оплаты совсем. А в начале октября три сотрудника устроили забастовку — она до сих пор продолжается.
  • Лю заявил изданию, что компания рассчитывала на выручку с продажи устройств в Индии, но эти планы сорвались, и стартапу пришлось перейти на «режим консервативного использования денег».
  • Однако, по его словам, стартап подписал юридически обязывающие документы для следующего раунда финансирования. Представитель Rabbit добавил, что компания рассчитывает закрыть раунд «в ближайшие недели», но имя инвестора не назвал. Он отметил, что в забастовке участвуют только трое из 26 сотрудников.
4
13 комментариев