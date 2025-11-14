Разработчик устройства с ИИ-помощником для управления приложениями голосом Rabbit задерживает выплаты сотрудникам, а некоторым и вовсе прекратил перечислять их — Tom's Guide

Компания заявила, что готовится привлечь инвестиции в ближайшее время.Источник: Rabbit / The VergeСтартап Rabbit представил автономное устройство с ИИ-помощником для управления любыми приложениями с помощью голоса Rabbit R1 в январе 2024 года и за два дня получил 20 тысяч предзаказов. Первые поставки начали весной того же года.По словам гендиректора Rabbit Джесси Лю, работа над следующим поколением устройства уже идёт — его выпуск запланирован на 2026 год. После этого зявления Tom's Guide получило анонимное письмо о финансовых проблемах стартапа.Издание проверило информацию и поговорило с несколькими бывшими и несколькими сотрудниками Rabbit. По его данным, с начала 2025 года компания задерживает выплаты сотрудникам и подрядчикам как минимум на восемь дней каждый месяц.В последние три месяца некоторые из них не получают оплаты совсем. А в начале октября три сотрудника устроили забастовку — она до сих пор продолжается.Лю заявил изданию, что компания рассчитывала на выручку с продажи устройств в Индии, но эти планы сорвались, и стартапу пришлось перейти на «режим консервативного использования денег».Однако, по его словам, стартап подписал юридически обязывающие документы для следующего раунда финансирования. Представитель Rabbit добавил, что компания рассчитывает закрыть раунд «в ближайшие недели», но имя инвестора не назвал. Он отметил, что в забастовке участвуют только трое из 26 сотрудников.Полина ЛааксоТехника27.04.2024Отвечает шустро и по делу, но быстро разряжается: первые впечатления от ИИ-помощника Rabbit R1 за $199 Ими поделились обозреватели зарубежных СМИ. #новости #rabbit