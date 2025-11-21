Популярное
Евгения Евсеева
Техника

Google добавила на смартфонах Pixel 10 возможность передавать файлы на устройства от Apple — по аналогии с AirDrop

В будущем функцию распространят и на другие устройства от компании.

Источник: Google 
  • Google представила новую версию Quick Share — функцию обмена файлами, теперь совместимую с AirDrop от Apple. Внедрять её начнут с семейства Pixel 10, а в будущем подключат к другим смартфонам от Google.
  • Чтобы отправить файл с Pixel 10 на iPhone или iPad, владельцу последнего нужно в настройках сделать своё устройство доступным для обнаружения — после этого можно отправить файл. Затем нужно будет только подтвердить его принятие.
  • Работает функция и в обратном направлении: точно так же можно отправить файл с iPhone или iPad на смартфон от Google.
  • В компании рассказали The Verge, что это не совместная разработка с Apple — Google сама придумала, как реализовать функцию.
  • Будет ли она доступна на других смартфонах на базе Android, пока неизвестно.

#новости #google #apple #airdrop

58 комментариев