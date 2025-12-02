Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Право
Путешествия
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Техника

Apple не будет соблюдать требование властей Индии о предустановке государственного приложения — Reuters

По словам правительства, оно направлено на борьбу с мошенничеством.

  • Американская компания не планирует выполнять распоряжение властей Индии и намерена донести до них свою позицию, пишет Reuters со ссылкой на источники. Apple не соблюдает подобные требования ни в одной стране мира, так как они создают проблемы с безопасностью и конфиденциальностью, отмечает издание.
  • Индийские власти 1 декабря 2025 года в частном порядке разослали производителям смартфонов требование предустановить приложение Sanchar Saathi на «новые» устройства — на это у них есть 90 дней.
  • Приложение позволяет сообщать о подозрительных звонках, блокировать потерянные или украденные устройства и проверять серийный номер смартфона. При этом пользователи не смогут отключить или удалить приложение.
  • Apple не намерена делать публичные заявления или обращаться в суд — представители компании сообщат индийскому правительству, что требования не будут выполнены. Какие санкции могут грозить Apple за отказ — неизвестно.

#новости #apple

22
9
1
79 комментариев