Власти Китая запланировали ужесточить требования к пауэрбанкам — производителей обяжут оснащать их экранами или выпускать приложения для мониторинга

Пересмотреть стандарт решили из-за растущего числа возгораний внешних аккумуляторов в самолётах. Фото AnkerМинистерство промышленности и информационных технологий Китая готовит новые правила для внешних аккумуляторов, производимых в стране, пишет IT Home.Производителей пауэрбанков планируют обязать устанавливать в устройства экраны или выпускать приложения, которые позволят отслеживать состояние аккумулятора в реальном времени.Компании также должны будут проводить более строгие испытания своей продукции. В частности, проверять прочность и термостойкость пауэрбанков. Устройства должны будут выдерживать температуру до 130 °C в течение 30 минут, а также скачки напряжения до 1,4 раза от нормального уровня.Ужесточение требований может привести к исчезновению с рынка бюджетных пауэрбанков, отмечает Bangkok Post. По оценке, которую приводит издание, около 70% небольших китайских производителей будут вынуждены закрыться, поскольку не смогут соблюдать новый стандарт.Власти КНР решили пересмотреть правила из-за растущего числа возгораний внешних аккумуляторов на борту самолётов. Правительство страны уже запретило перевозить на авиарейсах аккумуляторы, у которых нет государственной сертификации.Ограничения на перевозку пауэрбанков вводят авиакомпании из разных стран. Большинство из них запрещают использовать внешние аккумуляторы во время полёта.