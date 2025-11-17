Азербайджанская Azal с 20 ноября 2025 года запретит использовать пауэрбанки во время полёта

Вслед за Pegasus, Turkish Airlines, Emirates и другими компаниями.Источник: Media.azОб этом объявил сам авиаперевозчик. Нельзя не только использовать пауэрбанки, но и заряжать их от бортовой сети самолёта.В ручной клади можно провезти только один пауэрбанк ёмкостью до 100 Вт·ч. Если она составляет 100-160 Вт·ч, придётся спрашивать разрешение у авиакомпании. В багаже провозить их запрещено.При этом разместить пауэрбанк на полке с ручной кладью нельзя — он должен находиться у пассажира, чтобы облегчить бортпроводникам проверки.Похожие правила ввели, например, турецкие Pegasus, Turkish Airlines и AJet, а также вьетнамская Vietnam Airlines. Дубайская Emirates не только запретила использовать пауэрбанки на борту, но и заряжать их от бортовой сети самолёта. Перевозку пауэрбанков на багажных полках также запретила южнокорейская Air Busan.#новости