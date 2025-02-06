Южнокорейская Air Busan запретит перевозку пауэрбанков на багажных полках

Изменения вступят в силу с 7 февраля 2025 года.Сотрудники авиакомпании будут проверять ручную кладь при входе на посадку. Сумкам, в которых нет портативных аккумуляторов, они выдадут специальные бирки. Багаж с такими метками можно будет разместить на полках, пишет KBS World. Решение приняли после недавнего пожара на борту самолета Air Busan.Сумки с пауэрбэнками пассажиры должны будут держать в непосредственной близости от себя, чтобы оперативно отреагировать в случае перегрева.После пилотного тестирования на отдельных рейсах запрет распространится на все рейсы Air Busan, отмечает Travel Tomorrow.В самолётах также установят оборудование, минимизирующее риск взрыва в случае возгорания, а экипажу выдадут противопожарные перчатки.По данным Karryon, аналогичные меры рассматривают авиакомпании Korean Air и Asiana Airlines.Мера предосторожности Air Busan жёстче, чем существующая международная практика, считает зампредседателя авиационного отдела Гонконгского института инженеров Уоррен Чим Вин-нин.Блоки питания, пауэрбанки и отдельные литий-ионные аккумуляторы по международным правилам нужно перевозить в ручной клади.Yonhap28 января 2025-го пассажирский самолет компании Air Busan, направлявшийся в Гонконг, загорелся в аэропорту Пусана. Все 176 человек на борту, включая экипаж, были эвакуированы. Семь из них обратились за медицинской помощью.Причина возгорания пока не установлена, но пассажиры и экипаж допускают, что это могло произойти из-за неисправного пауэрбанка или другого электронного устройства на багажной полке, пишет Yonhap.#новости
И что мне делать, если пауэрбанк загорится под сиденьем у соседа впереди? Дуть на него что-ли. Лучше бы обязали возить их разряженными.
а причем тут заряд?
Да там без разницы, разряжен он или заряжен.
Тебе ничего, это работа лежит на "стюардессах" и членах самолёта/экипажа , если что-то серьезное посадят в ближайшем аэропорту
П.С лучше уж вообще запретить раз про лучше говорим
Они прям часто загораются что ли? Ни у кого из знакомых пока такого не было
Какой смысл в разряженном пауербанке, да еще именно в той в ситуации, когда он нужен больше всего - путешествуя
Жесть какая на фото, сложно поверить, что такое могло случиться из-за какого-то пауэрбанка 🤷🏻