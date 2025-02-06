Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
Транспорт

Южнокорейская Air Busan запретит перевозку пауэрбанков на багажных полках

Изменения вступят в силу с 7 февраля 2025 года.

  • Сотрудники авиакомпании будут проверять ручную кладь при входе на посадку. Сумкам, в которых нет портативных аккумуляторов, они выдадут специальные бирки. Багаж с такими метками можно будет разместить на полках, пишет KBS World. Решение приняли после недавнего пожара на борту самолета Air Busan.
  • Сумки с пауэрбэнками пассажиры должны будут держать в непосредственной близости от себя, чтобы оперативно отреагировать в случае перегрева.
  • После пилотного тестирования на отдельных рейсах запрет распространится на все рейсы Air Busan, отмечает Travel Tomorrow.
  • В самолётах также установят оборудование, минимизирующее риск взрыва в случае возгорания, а экипажу выдадут противопожарные перчатки.
  • По данным Karryon, аналогичные меры рассматривают авиакомпании Korean Air и Asiana Airlines.
  • Мера предосторожности Air Busan жёстче, чем существующая международная практика, считает зампредседателя авиационного отдела Гонконгского института инженеров Уоррен Чим Вин-нин.
  • Блоки питания, пауэрбанки и отдельные литий-ионные аккумуляторы по международным правилам нужно перевозить в ручной клади.
Yonhap
Yonhap
  • 28 января 2025-го пассажирский самолет компании Air Busan, направлявшийся в Гонконг, загорелся в аэропорту Пусана. Все 176 человек на борту, включая экипаж, были эвакуированы. Семь из них обратились за медицинской помощью.
  • Причина возгорания пока не установлена, но пассажиры и экипаж допускают, что это могло произойти из-за неисправного пауэрбанка или другого электронного устройства на багажной полке, пишет Yonhap.

#новости

1
17 комментариев
Alex

И что мне делать, если пауэрбанк загорится под сиденьем у соседа впереди? Дуть на него что-ли. Лучше бы обязали возить их разряженными.

Ответить
Александр

а причем тут заряд?

2
Ответить
A. Romanova

Да там без разницы, разряжен он или заряжен.

1
Ответить
Rafa Ramazanoff

Тебе ничего, это работа лежит на "стюардессах" и членах самолёта/экипажа , если что-то серьезное посадят в ближайшем аэропорту
П.С лучше уж вообще запретить раз про лучше говорим

Ответить
Semen

Они прям часто загораются что ли? Ни у кого из знакомых пока такого не было

Ответить
Alex Lowen

Какой смысл в разряженном пауербанке, да еще именно в той в ситуации, когда он нужен больше всего - путешествуя

Ответить
Antny Slmv

Жесть какая на фото, сложно поверить, что такое могло случиться из-за какого-то пауэрбанка 🤷🏻

1
Ответить