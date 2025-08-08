Дубайская Emirates запретила использовать пауэрбанки на борту самолёта

Взять его с собой можно, заряжать устройства — нет. Авиакомпания ввела новые правила безопасности: теперь на борту самолёта нельзя использовать пауэрбанки.Взять его с собой можно, но только один — и устройство должно быть выключенным на протяжении всего полёта. Разместить его можно только в кармане сиденья перед собой или в сумке под сиденьем. На багажной полке держать пауэрбанк нельзя.Кроме того, мощность устройства должна быть не больше 100 ватт-часов. А на нём самом — маркировка с информацией о ёмкости.Нельзя заряжать пауэрбанк от бортовой сети самолёта, а также провозить в багаже — это действующее правило.Авиакомпания говорит, что изменения направлены на защиту пассажиров и снижение рисков, связанных с использованием пауэрбанков на борту — например, их возгоранием. Похожие правила ввели, например, турецкие Pegasus и Turkish Airlines. Перевозку пауэрбанков на багажных полках также запретила южнокорейская Air Busan.Источник: Emirates#новости #emirates