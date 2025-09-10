Популярное
Таня Боброва
Путешествия

Vietnam Airlines запретила использовать пауэрбанки во время полёта

Вслед за Pegasus, Turkish Airlines и Emirates.

  • Обновлённые правила запрещают использовать литиевые внешние аккумуляторы на всех рейсах Vietnam Airlines Group — авиакомпаний Vietnam Airlines, Pacific Airlines и Vasco. Об этом пишет VietNam News.
  • Пассажиры, которые берут пауэрбанки в ручную кладь, должны уведомить об этом при регистрации и разместить устройства в легкодоступном месте, чтобы облегчить проверки. В багаже провозить их запрещено.
  • Похожие правила ввели, например, турецкие Pegasus, Turkish Airlines и AJet. Дубайская Emirates не только запретила использовать пауэрбанки на борту, но и заряжать их от бортовой сети самолёта. Перевозку пауэрбанков на багажных полках также запретила южнокорейская Air Busan.
Источник: VnExpress / Nguyen Dong / VNExpress
Источник: VnExpress / Nguyen Dong / VNExpress

#новости

