Евгения Евсеева
Транспорт

Турецкая авиакомпания AJet запретила использовать пауэрбанки во время полёта

Вслед за Pegasus, Turkish Airlines и Emirates.

  • Решение приняли на основе рекомендации Главного управления гражданской авиации Турции — оно предложило запретить пассажирам пользоваться пауэрбанками во время полётов, пишет местное издание Star.

  • Взять с собой в ручную кладь можно одно устройство мощностью не больше 100 Вт·ч. Оно должно быть выключенным на протяжении всего полёта, использовать его нельзя.

  • Для пауэрбанков мощностью в 100-160 Вт·ч потребуется разрешение от авиакомпании. Если мощность ещё выше, провозить устройство можно только в багаже.

  • Похожие правила ввели, например, турецкие Pegasus и Turkish Airlines, а также дубайская Emirates. Перевозку пауэрбанков на багажных полках запретила и южнокорейская Air Busan.

Источник: CNN
#новости

9 комментариев