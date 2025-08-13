Турецкая авиакомпания AJet запретила использовать пауэрбанки во время полёта

Вслед за Pegasus, Turkish Airlines и Emirates.Решение приняли на основе рекомендации Главного управления гражданской авиации Турции — оно предложило запретить пассажирам пользоваться пауэрбанками во время полётов, пишет местное издание Star.Взять с собой в ручную кладь можно одно устройство мощностью не больше 100 Вт·ч. Оно должно быть выключенным на протяжении всего полёта, использовать его нельзя.Для пауэрбанков мощностью в 100-160 Вт·ч потребуется разрешение от авиакомпании. Если мощность ещё выше, провозить устройство можно только в багаже. Похожие правила ввели, например, турецкие Pegasus и Turkish Airlines, а также дубайская Emirates. Перевозку пауэрбанков на багажных полках запретила и южнокорейская Air Busan.Источник: CNN#новости