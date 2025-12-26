Asus запланировала производство собственных чипов оперативной памяти на фоне дефицита на рынке — СМИ

Запуск производственных линий ожидается к середине 2026 года. Asus может выйти на рынок оперативной памяти, чтобы обеспечить стабильные поставки для собственных линеек ПК, пишет Wccftech со ссылкой на издание Sakhtafzarmag. Ранее оно уже публиковало оказавшиеся точными утечки о процессорах Intel и AMD, отмечает Wccftech.Компания планирует запустить собственные производственные линии к концу второго квартала 2026 года, если цены и сроки поставок оперативной памяти не нормализуются.Asus обладает возможностями для выхода на рынок оперативной памяти, но даже для одного из крупнейших игроков на рынке ПК это станет «масштабной задачей», подчёркивает издание. В первую очередь компания сосредоточится на обеспечении поставок для собственной продукции — «речь идёт о выживании в условиях кризиса».По прогнозу Counterpoint Research, ко второму кварталу 2026 года цены на оперативную память могут вырасти на 50%. Рост спроса на чипы вызван строительством инфраструктуры для ИИ. Производители перераспределяют мощности, чтобы удовлетворить спрос на более современные и прибыльные продукты, что приводит к нехватке распространённых чипов.#новости #asus