Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Образование
Право
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Техника

Asus запланировала производство собственных чипов оперативной памяти на фоне дефицита на рынке — СМИ

Запуск производственных линий ожидается к середине 2026 года.

  • Asus может выйти на рынок оперативной памяти, чтобы обеспечить стабильные поставки для собственных линеек ПК, пишет Wccftech со ссылкой на издание Sakhtafzarmag. Ранее оно уже публиковало оказавшиеся точными утечки о процессорах Intel и AMD, отмечает Wccftech.
  • Компания планирует запустить собственные производственные линии к концу второго квартала 2026 года, если цены и сроки поставок оперативной памяти не нормализуются.
  • Asus обладает возможностями для выхода на рынок оперативной памяти, но даже для одного из крупнейших игроков на рынке ПК это станет «масштабной задачей», подчёркивает издание. В первую очередь компания сосредоточится на обеспечении поставок для собственной продукции — «речь идёт о выживании в условиях кризиса».
  • По прогнозу Counterpoint Research, ко второму кварталу 2026 года цены на оперативную память могут вырасти на 50%. Рост спроса на чипы вызван строительством инфраструктуры для ИИ. Производители перераспределяют мощности, чтобы удовлетворить спрос на более современные и прибыльные продукты, что приводит к нехватке распространённых чипов.

#новости #asus

5
2 комментария