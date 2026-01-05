Бывшие сотрудники Apple запустили стартап Lyte — он занимается разработкой технологий, которые помогут роботам лучше «видеть»

И привлекли $107 млн.Скриншот vc.ru с сайта Lyte Компания Lyte вышла из «режима скрытности» и всего привлекла около $107 млн от Fidelity Management & Research, Atreides Management, Exor Ventures, Key1 Capital, VentureTech Alliance и других инвесторов, пишет Bloomberg.Её в 2021 году основали в Калифорнии трое бывших сотрудников Apple, которые «сыграли важную роль» в разработке технологий для Face ID: Александр Шпунт, Арман Хаджати и Юваль Герсон.Шпунт — сооснователь израильской PrimeSense, которая занималась технологиями 3D-сканирования. Разработки компании использовались, например, в системе распознавания движений Microsoft Kinect для Xbox 360. Apple купила PrimeSense в 2013 году, предположительно, за $300-360 млн. Герсон тоже работал в компании до поглощения Apple.Флагманский продукт Lyte — устройство LyteVision с системой датчиков для сбора визуальных данных и данных о местоположении на одной платформе. Компания также разрабатывает собственные микросхемы, оптику и ПО.По словам Шпунта, в общем смысле роботы должны понимать, что они делают, быть в безопасности и быстро реагировать на меняющуюся обстановку, а «не превращаться в зомби». Это задача, которую и хочет решить стартап.Привлечённые средства компания планирует направить на инвестиции в основной продукт, расширение производства и наём сотрудников. Сейчас штат компании — около 100 сотрудников. Имена клиентов в Lyte не раскрыли, но отметили: её технологию можно использовать в разных сферах — от человекоподобных роботов до роботакси.#новости