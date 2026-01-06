Google DeepMind и Boston Dynamics интегрируют Gemini в человекоподобных роботов Atlas

После этого их начнут тестировать на заводах Hyundai.Фото Boston DynamicsКомпании сообщили о партнёрстве на выставке CES 2026, которая проходит в Лас-Вегасе. В рамках сотрудничества Boston Dynamics начнёт использовать модель Gemini Robotics от DeepMind для своих роботов.В ближайшие месяцы компании планируют интегрировать модель в человекоподобных роботов Atlas. После этого их начнут тестировать на заводах Hyundai (материнская компания Boston Dynamics).Atlas уже умеет танцевать и выполнять акробатические элементы, но ему не хватает понимания окружающей среды и навыка манипулирования незнакомыми предметами, отмечает Wired. Gemini, которая обучена на данных о реальном мире, должна улучшить восприятие роботов и помочь им принимать решения в новых условиях.В результате Atlas научится адаптироваться к происходящему вокруг и использовать подходящие инструменты для разных задач. Робот также сможет сам менять себе батареи, что позволит ему работать полностью автономно. До этого глава DeepMind Демис Хассабис говорил, что в будущем Gemini должна превратиться в операционную систему для роботов, которая сможет работать «с любыми конфигурациями тела».Валерия ИльинаТехника27.07.2025Паяют, потеют и готовят яйца пашот: что уже умеют боты-гуманоиды и к чему их готовят разработчики из Boston Dynamics и Tesla От редакцииТекст обновлён 20 октября 2025 года.Амбиций много — тушить с их помощью пожары, покорять космос и постигать смысл жизни.#новости #deepmind #bostondynamics #hyundai