Артур Томилко
Техника

Google DeepMind и Boston Dynamics интегрируют Gemini в человекоподобных роботов Atlas

После этого их начнут тестировать на заводах Hyundai.

Фото Boston Dynamics
  • Компании сообщили о партнёрстве на выставке CES 2026, которая проходит в Лас-Вегасе. В рамках сотрудничества Boston Dynamics начнёт использовать модель Gemini Robotics от DeepMind для своих роботов.
  • В ближайшие месяцы компании планируют интегрировать модель в человекоподобных роботов Atlas. После этого их начнут тестировать на заводах Hyundai (материнская компания Boston Dynamics).
  • Atlas уже умеет танцевать и выполнять акробатические элементы, но ему не хватает понимания окружающей среды и навыка манипулирования незнакомыми предметами, отмечает Wired. Gemini, которая обучена на данных о реальном мире, должна улучшить восприятие роботов и помочь им принимать решения в новых условиях.

  • В результате Atlas научится адаптироваться к происходящему вокруг и использовать подходящие инструменты для разных задач. Робот также сможет сам менять себе батареи, что позволит ему работать полностью автономно.

  • До этого глава DeepMind Демис Хассабис говорил, что в будущем Gemini должна превратиться в операционную систему для роботов, которая сможет работать «с любыми конфигурациями тела».

