Ася Карпова
Техника

Стартап Ikko показал компактный смартфон MindOne Pro с функциями ИИ-компаньона

В нём только одна камера, которую можно развернуть для съёмки селфи.

Здесь и далее источник: The Verge
  • Стартап Ikko представил смартфон MindOne Pro «размером с кредитную карту» на CES 2026.
  • Устройство позиционируют не как основной смартфон, а как ИИ-помощника. Среди функций — ИИ-диктофон, конспекты рабочих встреч, пересказ статей в формате ИИ-подкаста и перевод на другие языки в реальном времени. Смартфон работает на Android 15, также установлена собственная iKKO AI OS.
  • MindOne Pro оснащён 4-дюймовым OLED-экраном и 50-мегапиксельной камерой. Она используется и как основная, и как селфи — если её перевернуть.
  • Ikko находится на заключительной стадии краудфандинговой кампании на Kickstarter, начать поставки заказов обещают в феврале 2026 года. Цена MindOne в версии Pro — $499 (около 39 тысяч рублей по курсу ЦБ на 9 января 2025 года).

