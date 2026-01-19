Популярное
Таня Боброва
Техника

Honor официально представила смартфон Magic 8 Pro Air с толщиной корпуса 6,1 мм

Цена в Китае — от 4999 юаней.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.honor.com%2Fcn%2Fnews%2Fhonor-magic8-pro-air-launch%2F&postId=2696472" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Honor </a>
Источник: Honor
  • Magic 8 Pro Air оснащён 6,31-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, пишет Huawei Central. Есть ультразвуковой сканер отпечатка пальца, сбоку — физическая «ИИ-кнопка» для управления галереей и других задач. Операционная система — MagicOS 10.
  • Толщина корпуса — 6,1 мм. Для сравнения: у iPhone Air — 5,6 мм, Samsung Galaxy S25 Edge — 5,8 мм, а у Huawei Mate 70 Air — 6,6 мм. Вес Magic 8 Pro Air — 155 гр.
Источник: Huawei Central
Источник: Huawei Central
  • Смартфон получил три задние камеры, расположенные в один ряд: 50-мегапиксельные основную и сверхширокоугольную с углом обзора 112°, а также 64-мегапиксельный телеобъектив с 3,2-кратным оптическим и 100-кратным цифровым. Фронтальная камера на 50 мегапикселей.
  • Ёмкость аккумулятора — 5500 мА·ч. По словам компании, смартфон поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Процессор — Dimensity 9500.
  • Honor Magic8 Pro Air поддерживает 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ хранилища. Цена в Китае — от 4999 юаней (около 55,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 19 января 2026 года). В продаже — с 23 января 2026 года.
Источник: Honor
Источник: Honor

