Артур Томилко
Техника

Asus решила отказаться от выпуска новых смартфонов и сосредоточиться на разработке ПК и ИИ-устройств

Но компания не исключает возвращения на рынок смартфонов в будущем.

Zenfone 12 Ultra. Фото Asus
  • О решении Asus отказаться от производства смартфонов тайваньскому изданию Inside рассказал председатель совета директоров компании Джонни Ши.
  • По его словам, Asus больше не будет выпускать новые модели смартфонов и перейдёт к «бессрочному наблюдению» за рынком. При этом компания продолжит поддержку уже выпущенных устройств.
  • Финансовые и инженерные ресурсы Asus перенаправит на разработку ПК для корпоративного сектора, а также ИИ-устройств — в частности, очков и роботов.
  • Asus представила линейку собственных смартфонов Zenfone в 2014 году. В 2018-м начала выпускать игровые смартфоны ROG Phone, которые стали для этой ниши «золотым стандартом», отмечает The Verge.
  • Последние на данный момент мобильные устройства — Zenfone 12 Ultra и ROG Phone 9 FE — компания выпустила в 2025 году.

#новости #asus

