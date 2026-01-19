Asus решила отказаться от выпуска новых смартфонов и сосредоточиться на разработке ПК и ИИ-устройств

Но компания не исключает возвращения на рынок смартфонов в будущем.Zenfone 12 Ultra. Фото AsusО решении Asus отказаться от производства смартфонов тайваньскому изданию Inside рассказал председатель совета директоров компании Джонни Ши.По его словам, Asus больше не будет выпускать новые модели смартфонов и перейдёт к «бессрочному наблюдению» за рынком. При этом компания продолжит поддержку уже выпущенных устройств.Финансовые и инженерные ресурсы Asus перенаправит на разработку ПК для корпоративного сектора, а также ИИ-устройств — в частности, очков и роботов.Asus представила линейку собственных смартфонов Zenfone в 2014 году. В 2018-м начала выпускать игровые смартфоны ROG Phone, которые стали для этой ниши «золотым стандартом», отмечает The Verge.Последние на данный момент мобильные устройства — Zenfone 12 Ultra и ROG Phone 9 FE — компания выпустила в 2025 году.#новости #asus