Bloomberg: дефицит оперативной памяти в 2026 году станет ещё сильнее из-за «астрономических» трат крупных ИТ-компаний на «гонку» в сфере ИИ

Ситуация не изменится «как минимум» до конца 2026-го, считают некоторые опрошенные изданием эксперты.Источник: BloombergНехватка чипов памяти бьёт по прибыли компаний, влияет на корпоративные планы и повышает цены на всё — от электроники до автомобилей, пишет Bloomberg. Стоимость некоторых видов памяти выросла примерно на 75% с декабря 2025 года по январь 2026-го.Гендиректор Lenovo Ян Юаньцин назвал сложившуюся ситуацию «структурным дисбалансом, а не просто краткосрочным колебанием». По его словам, кризис продлится «как минимум до конца 2026 года».Sony рассматривает возможность переноса релиза следующей консоли PlayStation на 2028-й или даже 2029 год, отмечает Bloomberg. Это может стать ударом по «тщательно выстроенной» стратегии компании по удержанию пользователей. Параллельно с этим китайские производители смартфонов корректируют прогнозы по поставкам на 2026-й — некоторые компании ожидают снижение до 20%.При этом спрос на чипы для дата-центров продолжит расти и увеличится примерно на 70% в 2026 году, отмечает издание. Эту тенденцию «подпитывают» крупные технологические компании, включая Alphabet, Amazon, Meta* и Microsoft, которые запланировали на 2026-й рекордные капитальные расходы — около $650 млрд.Восстановление поставок и нормализация цен на оперативную память в ближайшее время «маловероятны», подчёркивает издание. Для строительства и введения в эксплуатацию новых заводов производителям чипов потребуются годы.Данила БычковТехника19 янв«ИИ поглощает большую часть доступных мощностей»: вице-президент Micron Маниш Бхатия заявил, что дефицит оперативной памяти сохранится и после 2026 года Компания начала строительство новых производственных мощностей в США, но первые чипы там начнут выпускать только к 2030 году. *Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости