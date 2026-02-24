Xiaomi представила маячок Xiaomi Tag, который совместим с устройствами на iOS и Android

Продажи пока открыли только в Малайзии.Источник: XiaomiКомпания выпустила Bluetooth-трекер Xiaomi Tag. Он помогает отслеживать потерянные вещи, как AirTag от Apple или Galaxy SmartTag от Samsung.Маячок поддерживает работу в сетях Apple Find My и Google Find Hub и может подключаться к смартфонам на iOS и Android. Вес устройства — 10 г, толщина — 7,2 мм. Аккумулятор обеспечивает до года автономной работы.Доступны два режима: Left Behind и Lost Mode. Первый уведомляет владельца о том, что он ушёл и оставил вещь. Во втором можно пометить её в приложении как потерянную и добавить контакты для возврата. Другим пользователям Android придёт уведомление, если они пройдут рядом с Xiaomi Tag. Владельцам iPhone нужно будет приложить смартфон к маячку, чтобы увидеть данные.Трекер Xiaomi Tag пока поступил в продажу в Малайзии. После презентации на выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне 28 февраля он появится на международном рынке. На маркетплейсах его продают по цене $21 (1609 рублей по курсу ЦБ на 24 февраля 2026 года).Полина ЛааксоApple26 янвApple выпустила маячок AirTag нового поколения — у него увеличенный радиус действия И динамик на 50% громче, чем у предшественника. Благодаря этому звуковой сигнал слышен на более дальних расстояниях.#новости