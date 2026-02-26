Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Техника

СМИ: китайская Meizu свернёт производство смартфонов

Компания несёт убытки, а владеющая ею Geely решила отказаться от инвестиций в смарфтоны.

СМИ: китайская Meizu свернёт производство смартфонов
  • Об этом сообщило деловое издание Interface News (界面新闻) со ссылкой на источники. Согласно их данным, Meizu закроет бизнес по производству смартфонов в марте 2026 года.
  • Подразделение Meizu Auto, занимающееся автомобильными системами, продолжит работать независимо, а бренд Meizu может остаться у его владельца — Geely.
  • Как говорят источники, Geely посчитала, что убытки Meizu слишком высоки, поэтому решила больше не инвестировать в производство смартфонов.
  • Спад в компании начался в мае 2025 года, отмечает IT Home. Из Meizu ушли несколько топ-менеджеров, также возникли проблемы с долгами поставщикам. Наиболее вероятный вариант для компании — податься на банкротство, но она пока этого не сделала.
  • Среди вероятных причин — кризис памяти на рынке, пишет Gizmochina. В январе 2026 года директор по маркетингу Meizu Вань Чжицян сообщил, что из-за дефицита комплектующих компании пришлось отменить Meizu 22 Air — но флагманский Meizu 23 выйдет.

#новости #meizu

5
1
1
26 комментариев