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Техника
TJ

Инженеры Facebook сделали VR-шлемы с внешними экранами — на них показывают глаза пользователя Статьи редакции

Система позволит сохранить зрительный контакт с окружающими и сделать VR-шлемы более комфортными для них.

12 12 комментариев
653 просмотров

Специалисты Facebook Reality Labs предложили усовершенствовать шлемы виртуальной реальности Oculus Quest системой «обратного прохода» — она должна ясно дать понять окружающим, что пользователь VR-шлема смотрит на них, а не на виртуальный мир. Исследователи представили изобретение для конференции SIGGRAPH 2021.

Прототип системы «обратного прохода» для VR-шлемов Facebook Reality Labs

Шлемы виртуальной реальности Oculus Quest имеют функцию сквозного просмотра — она передаёт пользователю картинку реального окружения вместо виртуального изображения. Но люди рядом с пользователем не могут знать, когда он включает сквозной просмотр. И когда пользователь начинает разговаривать с окружающими в этом режиме, они не сразу понимают, что происходит, и не могут установить зрительный контакт при разговоре — это вызывает дискомфорт.

Работа системы «обратного прохода» на неиспользуемом VR-шлеме Facebook Reality Labs

По мнению исследователей из Facebook Reality Labs, эти проблемы можно решить наружными экранами, которые отображают глаза пользователя поверх шлема. Экраны не передают реальное изображение лица пользователя, они показывают заранее созданную трёхмерную модель. Причём система «обратного прохода» создаёт эффект глубины изображения, чтобы глаза пользователя выглядели естественно с любых ракурсов.

Качество работы системы зависит от точности созданной трёхмерной модели лица пользователя. Ещё одно слабое место изобретения — низкое разрешение внешних экранов, но исследователи надеются, что со временем его получится преодолеть.

#новости #facebook

12 12 комментариев
1
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Академический яд

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Крипово пздц.

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Роман Аванесов

3

Напомнило

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Viktor Solomonov

2
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lakoros

1

"не могут установить зрительный контакт при разговоре"
Насколько распространена эта проблема? как часто люди в vr шлеме ведут долгие беседы с окружающими?

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Roman Shar

lakoros
1

Они предполагают что лет через 10 пол планеты будет в таких гулять. Ленту будут силой мысли листать

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Vitaly

Roman
0

Что конечно же глупость, много ли найдется людей, добровольно убивающих свое зрение.

Ответить

Igor Alexandrov

Vitaly
0

так зрение и нужно будет если вся нужная информация у тебя в очках, или к тому времени уже передается сразу в мозг

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Федор Андреев

1
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Igor Alexandrov

1

Давно уже придумали

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А. С.

0
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Андрей Браиловский

0
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VK

0

То есть они фичу решили назвать багом и запилили криповый костыль?

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