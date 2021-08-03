Система позволит сохранить зрительный контакт с окружающими и сделать VR-шлемы более комфортными для них.

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Специалисты Facebook Reality Labs предложили усовершенствовать шлемы виртуальной реальности Oculus Quest системой «обратного прохода» — она должна ясно дать понять окружающим, что пользователь VR-шлема смотрит на них, а не на виртуальный мир. Исследователи представили изобретение для конференции SIGGRAPH 2021.

Прототип системы «обратного прохода» для VR-шлемов Facebook Reality Labs

Шлемы виртуальной реальности Oculus Quest имеют функцию сквозного просмотра — она передаёт пользователю картинку реального окружения вместо виртуального изображения. Но люди рядом с пользователем не могут знать, когда он включает сквозной просмотр. И когда пользователь начинает разговаривать с окружающими в этом режиме, они не сразу понимают, что происходит, и не могут установить зрительный контакт при разговоре — это вызывает дискомфорт.

Работа системы «обратного прохода» на неиспользуемом VR-шлеме Facebook Reality Labs

По мнению исследователей из Facebook Reality Labs, эти проблемы можно решить наружными экранами, которые отображают глаза пользователя поверх шлема. Экраны не передают реальное изображение лица пользователя, они показывают заранее созданную трёхмерную модель. Причём система «обратного прохода» создаёт эффект глубины изображения, чтобы глаза пользователя выглядели естественно с любых ракурсов.