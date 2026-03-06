Популярное
Ася Карпова
Техника

Китайская Chuwi продавала ноутбуки CoreBook X с устаревшими процессорами Ryzen вместо заявленных — Notebookcheck

Журналисты заметили жалобы пользователей на низкую производительность и разобрали ноутбук.

Источник: Chuwi CoreBook X
Источник: Chuwi CoreBook X

  • В рекламе и спецификациях бюджетных китайских ноутбуков Chuwi CoreBook X официально заявлен процессор AMD Ryzen 5 7430U 2023 года с 16 МБ кэша третьего уровня. На самом деле некоторые устройства поставляют с более старыми процессорами Ryzen 5 5500U 2021 года на 8 МБ, выяснило Notebookcheck.

  • В феврале 2026 года пользователи на Reddit и форумах Chuwi начали жаловаться, что производительность подозрительно низкая, кэш меньше заявленного и скорость работы ниже. Notebookcheck разобрали устройство в видеообзоре и показали, что на чипе стоит официальная маркировка более бюджетного Ryzen.

  • Компания, по-видимому, подделывала идентификационные данные процессора на уровне прошивки, пишет Tom's Hardware. Чип отображался как Ryzen 5 7430U в прошивке CoreBook X, в Windows и инструментах диагностики, таких как CPU-Z и HWiNFO64.

Процессор AMD Ryzen 5 5500U в разобранном ноутбуке. Источник: Notebookcheck
Процессор AMD Ryzen 5 5500U в разобранном ноутбуке. Источник: Notebookcheck

  • Компания ответила журналистам, что проблема может быть в конкретных партиях — якобы она больше не влияет на устройства в обращении. При этом производитель заявил, что к проблеме относятся «очень серьёзно» и начал внутреннее расследование.

  • На официальном сайте заменили название CoreBook X 7430U с упоминанием процессора Ryzen 5 7430U на CoreBook X Ryzen 5 и обновили характеристики. Теперь там значится просто процессор Ryzen 5.

Данила Бычков
Техника
