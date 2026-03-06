Китайская Chuwi продавала ноутбуки CoreBook X с устаревшими процессорами Ryzen вместо заявленных — Notebookcheck

В рекламе и спецификациях бюджетных китайских ноутбуков Chuwi CoreBook X официально заявлен процессор AMD Ryzen 5 7430U 2023 года с 16 МБ кэша третьего уровня. На самом деле некоторые устройства поставляют с более старыми процессорами Ryzen 5 5500U 2021 года на 8 МБ, выяснило Notebookcheck.

В феврале 2026 года пользователи на Reddit и форумах Chuwi начали жаловаться, что производительность подозрительно низкая, кэш меньше заявленного и скорость работы ниже. Notebookcheck разобрали устройство в видеообзоре и показали, что на чипе стоит официальная маркировка более бюджетного Ryzen.