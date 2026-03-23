Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Техника

Samsung добавила поддержку совместимой с AirDrop функции обмена файлами Quick Share в смартфоны серии Galaxy S26

Сначала она станет доступна в Южной Корее.

Источник: Bloomberg
  • Чтобы отправлять файлы между устройствами на iOS и Android нужно сделать своё устройство доступным для обнаружения, пишет Engadget.
  • С 23 марта 2026 года Samsung начнёт внедрять Quick Share на смартфонах Galaxy S26 в Южной Корее, затем она станет доступна в Японии, Гонконге, Европе и Северной Америке, говорится в сообщении компании.
  • Кроме того, компания планирует добавить Quick Share и на другие устройства на базе Android, но точные сроки пока не назвала.
  • Впервые Quick Share появилась на смартфонах Pixel 10 от Google в ноябре 2025 года. В компании рассказали The Verge, что это не совместная разработка с Apple — Google сама придумала, как реализовать функцию.

#новости #samsung

2
2
1
24 комментария