Samsung добавила поддержку совместимой с AirDrop функции обмена файлами Quick Share в смартфоны серии Galaxy S26

Сначала она станет доступна в Южной Корее. Источник: BloombergЧтобы отправлять файлы между устройствами на iOS и Android нужно сделать своё устройство доступным для обнаружения, пишет Engadget.С 23 марта 2026 года Samsung начнёт внедрять Quick Share на смартфонах Galaxy S26 в Южной Корее, затем она станет доступна в Японии, Гонконге, Европе и Северной Америке, говорится в сообщении компании.Кроме того, компания планирует добавить Quick Share и на другие устройства на базе Android, но точные сроки пока не назвала.Впервые Quick Share появилась на смартфонах Pixel 10 от Google в ноябре 2025 года. В компании рассказали The Verge, что это не совместная разработка с Apple — Google сама придумала, как реализовать функцию.#новости #samsung