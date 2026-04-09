Бывшие разработчики Apple представили Button — брошь в стиле iPod Shuffle с голосовым помощником

Чем такое устройство лучше чат-бота на смартфоне, компания не ответила, отмечает 9To5Mac.Источник: Button Бывшие сотрудники Apple, которые работали над Apple Vision Pro, Крис Нолет и Райан Бургойн рассказали Wired про свой проект — стартап Button. Он разрабатывает носимое устройстве в форме броши, которая по дизайну напоминает iPod Shuffle.Компания открыла предзаказ на устройство по цене $179 (около 14 тысяч рублей по курсу ЦБ на 9 апреля 2026 года). В стоимость входит три месяца подписки Button AI Pro (её цена — $7,99 в месяц, но клиент может «использовать собственный API-ключ» для работы броши без подписки). Поставки клиентам в США запланированы на декабрь 2026-го.Как пишет Wired, для «вызова» помощника пользователю нужно нажать на кнопку и задать вопрос — тот ответит вслух либо подключится к наушникам или «умным» очкам. По словам разработчиков, отличие их устройства от аналогичных — конфиденциальность и быстрота ответа.Button не слушает все разговоры и активируется только по нажатию и, в отличие, например, от «умной» броши Humane AI Pin, которую критиковали в том числе за медленный отклик, отвечает «практически мгновенно». Устройство подключается к смартфону пользователя по Bluetooth. На старте будет поддержка только iPhone, говорится на сайте проекта.По словам Нолета, его проект не пытается заменить смартфон — это дополнительное устройство. И хотя iPhone вряд ли исчезнет, он создавался задолго до появления голосового ИИ, добавил сооснователь: «Вы можете использовать ИИ на компьютере, можете на телефоне, но мы считаем, что лучше — на Button». Почему — он не сказал, отмечает 9To5Mac.Источник: Button #новости