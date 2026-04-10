Глобальные поставки смартфонов в первом квартале 2026-го сократились на 6% год к году на фоне дефицита чипов памяти и конфликта на Ближнем Востоке — Counterpoint Research

Среди брендов рост показала только Apple, которая заняла первое место с долей рынка 21%.Источник: Counterpoint ResearchОбщее снижение поставок на рынке смартфонов произошло из-за дефицита чипов памяти и нарушений в цепочках поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке, следует из отчёта Counterpoint Research. Производители корректировали ценовую политику, сокращали количество выпускаемых устройств и перенесли часть релизов.У Apple поставки в первом квартале 2026 года выросли на 5% год к году, что позволило компании занять первое место на рынке с долей в 21%. На это повлиял стабильный спрос на iPhone 17, «привязанность» пользователей к экосистеме Apple и «премиальное» позиционирование устройств компании, отмечают аналитики.Поставки Samsung за этот же период упали на 6% год к году из-за задержки выпуска серии S26 и «слабого» спроса в массовом сегменте. Доля компании на рынке составила 20%. Самое сильное падение среди топ-5 показала Huawei — 19% в годовом выражении. Китайская компания заняла третье место с долей в 12%.За пределами топ-5 «значительный» рост продемонстрировали Google и Nothing — 14% и 25% год к году соответственно. На рост поставок повлиял выпуск «успешных» моделей, например Nothing Phone (4a) и Pixel 10a, и расширение каналов продаж.Поставки смартфонов в 2026 году останутся «слабыми», прогнозирует Counterpoint Research. Производители будут опираться на развитие собственных сервисов и экосистем в качестве источников роста в ближайшие кварталы.#новости