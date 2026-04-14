Данила Бычков
Техника

Unitree открыла предзаказ на гуманоидных роботов R1 через AliExpress на международном рынке по цене от $6800

Поставки начнутся в июне 2026 года.

Источник: TheHumanoidHub
  • Размещение гуманоидных роботов на крупных маркетплейсах — важный шаг для «демократизации» подобных продуктов, позволяющий любому человеку купить их «в один клик», пишет Wired. Предзаказать R1 можно в Северной Америке, Европе, Японии и некоторых других странах.
  • Цена робота может отличаться в зависимости от стоимости доставки, а также налогов и пошлин в разных странах. South China Morning Post отмечало, что R1 будет стоить от $4370 (примерно 332 тысячи рублей по курсу ЦБ на 14 апреля 2026 года). При этом в США он продаётся по цене от $6800 (около 517 тысяч рублей).
  • Высота Unitree R1 составляет 123 см, робот весит 29 кг. Он оснащён мультимодальной языковой ИИ-моделью для распознавания речи и изображений. Осенью 2025-го в компании заявляли, что R1 станет «самым продаваемым гуманоидным роботом в мире» в 2026 году.
  • Робот умеет бегать, прыгать и выполнять элементы из боевых искусств, но он не создан для помощи по дому, подчёркивает Wired. Но R1 может привлечь энтузиастов, исследователей и разработчиков за счёт своей «доступной» цены.
Ника Смирнова
Будущее
Китай захватывает рынок человекоподобных роботов — или рискует его перегреть

Что говорят о возможном «пузыре» и почему в будущем производители могут отойти от человекоподобности.

