«Яндекс» представил «премиальный» телевизор «ТВ Станция MiniLED» по цене от 80 тысяч рублей

В продажу поступили две модели — на 55 и 65 дюймов.Источник здесь и далее: «Яндекс» Это «самый доступный» телевизор «Яндекса» в премиум-сегменте, сообщила компания. Стоимость — 79 990 рублей за устройство с диагональю в 55 дюймов и 99 990 рублей за диагональ в 65 дюймов.Пиковая яркость экрана — 650 нит. Телевизор поддерживает динамическую частоту обновления кадров до 144 Гц. За звук отвечают четыре динамика общей мощностью 30 Вт.Устройство работает на операционной системе YaOS X — в ней появились новые функции: можно продолжить с главного экрана просмотр недосмотренного видео, а также смотреть в записи передачи некоторых каналов.Как и другие модели, «ТВ Станция MiniLED» позволяет искать видео сразу во всех доступных онлайн-кинотеатрах, на телеканалах и в интернете. Переключаться между ними не нужно, достаточно попросить «Алису», чтобы она нашла нужный контент.Также с помощью телевизора можно управлять «умным» домом: он поддерживает протоколы Wi-Fi, Zigbee и Matter, что позволяет подключать к нему датчики, выключатели, лампочки и другие устройства.#новости #яндекс