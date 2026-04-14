Trump Mobile обновила сайт и показала новый дизайн смартфона T1 — упоминание цены в $499 убрали

Теперь обещают, что устройство будет стоить «до $1000». Источник: The VergeНовая версия T1 всё ещё золотая — с флагом США и логотипом Trump Mobile на задней панели, пишет The Verge. Внешне устройство «очень сильно» напоминает HTC U24 Pro, отмечает издание.Часть характеристик вновь изменилась. Например, вернули OLED-экран диагональю 6,8 дюйма — до этого диагональ уменьшали до 6,2 дюймов «без объяснения причин», подчёркивает The Verge. T1 получит три камеры: основную на 50 Мп, широкоугольный объектив на 8 Мп и телеобъектив на 16 Мп.Также у смартфона будет аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч и процессор серии Qualcomm Snapdragon 7, работать T1 будет на базе Android 15. При этом с сайта Trump Mobile убрали упоминание изначально заявленной цены в $499 и формулировку о том, что телефон будет доступен «позже в 2026 году», отмечает издание.В разговоре с The Verge представители компании заявили, что устройство будет стоить «до $1000» (примерно 75,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 14 апреля 2026 года). Дату выхода T1 в Trump Mobile не назвали.Запуск оператора Trump Mobile и «золотой» смартфон T1 анонсировали летом 2025 года. Изначально смартфон позиционировался как «сделанный в США», но затем его стали рекламировать как «разработанный с учётом американских ценностей». Кроме того, дизайн устройства несколько раз менялся.