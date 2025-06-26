«Золотой» смартфон от компании семьи Трампа больше не «сделан в США»: слоган изменили, характеристики — тоже

Производитель убрал с сайта упоминания о сборке в США и заменил их на формулировки про «американские ценности».Источник: Trump MobileФлагманский смартфон от Trump Mobile — T1 Phone 8002 — больше не позиционируется как произведённый в США. С сайта оператора исчезли все упоминания об американском производстве, включая баннер с надписью Made in USA, пишет The Verge.Теперь устройство рекламируют как «разработанное с учётом американских ценностей» и «созданное американскими руками». Также появились формулировки вроде «дизайн с американской гордостью», однако никаких конкретных данных о происхождении или производстве устройства не указано.Кроме того, изменились и технические характеристики. Ранее сообщалось, что у T1 будет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей и 12 ГБ оперативной памяти. Сейчас на сайте указан экран 6,25 дюйма, а объём памяти не уточняется.Компания также изменила сроки запуска. Вместо обещанной ранее отправки в сентябре 2025 года теперь указано лишь расплывчатое «позже в этом году».Trump Organization не комментировала изменения. Пользователи и наблюдатели предполагают, что компания могла сменить поставщика устройства.Евгения ЕвсееваТехника17 июняWSJ: смартфон T1 от семейной компании Дональда Трампа вряд ли будут производить в США И стоить всего $499 он тоже не может. #новости