Samsung показала концепт Project Luna — робота-помощника для управления «умным» домом

Дата выхода и цена пока неизвестны.Источник: SamsungProject Luna — ИИ-ассистент для управления экосистемой домашних устройств Samsung, которого компания показала на неделе дизайна в Милане. Это мини-робот с колонкой и круглым дисплеем, где отображается анимация голосового помощника. Устройство поворачивается, «следуя» за голосом собеседника.На круглом дисплее сначала отображается голосовой помощник, потом виниловая пластина — во время воспроизведения музыки. На столе имитация экрана, на который ИИ-ассистент мог бы выводить информацию. Источник: SamsungПо задумке, Project Luna сможет выводить контент на экраны в доме и «перемещать» его с одного на другой — к примеру, с дисплея на холодильнике на смартфон или телевизор. А при воспроизведении музыки из мобильного приложения на экране робота включается анимация в виде крутящейся виниловой пластинки.Пока это концепт подразделения дизайна Samsung, сроков выхода и цены нет. Издание Fast Company называет инсталляцию самым масштабным проектом с тех пор, как компания впервые наняла иностранного дизайнера Мауро Порчини в 2025 году.#новости