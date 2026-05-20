Sony выпустила полноразмерные наушники 1000X The Collexion за $650

Обозреватели отмечают «премиальный» дизайн и качество, но невысокое шумоподавление и время автономной работы.Источник: Sony 1000X The Collexion — премиальная модель, которую компания выпустила к десятилетию наушников серии 1000X. Это не замена модели WH-1000XM6, а дополнение линейки, указывает The Verge.Новая модель доступна в двух цветах — белом и чёрном — и отличается отделкой: вместо пластика компания использовала нержавеющую сталь и искусственную кожу. Из-за использования металла наушники тяжелее WH-1000XM6: 320 г против 253 г.Оголовье стало шире и толще в сравнении с WH-1000XM6, за счёт чего, по словам компании, носить их удобнее. Чашки не складываются, а только поворачиваются как у XM5, отмечает GSMarena.Как и WH-1000XM6, наушники оснащены 12 микрофонами, процессором QN3 и оптимизатором шумоподавления, но эффективность активного шумоподавления в них ниже, поскольку Sony отдала предпочтение комфорту в дизайне амбушюр, указывает Engadget.Заявленное время автономной работы — до 24 часов с включённым шумоподавлением по сравнению против примерно 30 часов у XM6. Пятиминутная зарядка даст дополнительные 1,5 часа воспроизведения, у XM6 — три часа за три минуты, пишут СМИ.По словам компании, наушники оснащены переработанными однонаправленными драйверам 30 мм и обновлённым процессором V3, который обеспечивает работу ИИ-технологии для улучшения качества сжатых аудиофайлов DSEE Ultimate. Есть поддержка трёх режимов 360 Reality Audio Upmix — в дополнение к «кино» появились «музыка» и «игры».Цена — $649,99 (около 46,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 20 мая 2026 года). Это на $200 больше, чем обычно стоят WH-1000XM6, и на $100 больше цены Apple AirPods Max 2, отмечает The Verge.#новости #sony