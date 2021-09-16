Apple убрала из продажи iPhone 12 Pro и iPhone XR Статьи редакции
Цены на оставшиеся iPhone 11 и 12 снизились на $100.
- С запуском новых iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max компания прекратила производство iPhone 12 Pro и iPhone XR, пишет MacRumors.
- Эти модели исчезли из интернет-магазина Apple. По данным The Verge, это обычное явление для линейки Pro, когда модельный ряд обновляется, даже если прошло меньше года с их выпуска.
- При этом компания снизила цены на оставшиеся модели. Так, цена iPhone 11 упала на $100 до $499 и выше. iPhone 12 и iPhone 12 mini тоже подешевели на $100. Сейчас в магазинах они стоят $699 и $599 соответственно.
- Новинки, представленные 14 сентября, появятся в продаже с 24 сентября, предзаказ откроется 22 сентября. В России цена на модели iPhone 13 mini начинается от 69 990 рублей, iPhone 13 можно будет купить от 79 990 рублей, iPhone 13 Pro — от 99 990 рублей и iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей.
Как обычно, люди еще кредит не выплатили, а его уже из линейки выключили 👍
Только из продажи исключили, поддерживать их будут ещё 4-5 лет. На iPhone 6s до сих пор обновление приходит, а он 2015 года.
Через 20 лет будет айфон 33? Что за бред с этим перечислением. Придумали бы что-нибудь оригинальное
На прошлой работе наш хед ов проджект овнер, сервера называл названиями звезд, звучало круто.
Это только звучит круто. А потом начинается. База на Сириусе, файлопомойка на Антаресе. И смотри не перепутай.
Раньше-то эти сервера поди были похожи на названия галактик (типа, NGC 1488). А он взял и всё понизил. Плохой хед ов проджект овнер, фу таким быть.
У меня 12 pro max и это самый лучший из всех их линеек, использую год. Каждый год брала новую модель в поисках лучшей.. и вот в этом году 13 брать не буду, так как 12 pro Max полностью устроил и устраивает до сих пор(работаю на нем по 20 часов в день, заряд держит идеально)
Небесно-голубой очень красиво выглядит, жаль почки только две😱🤣
У mi есть аналог по цвету
Имеет смысл брать XR?
Он крутой, три года только радует. Аккум самый живучий в линейке (по крайней мере, был), за это время никаких проблем и деградации производительности/продолжительности работы. Короче, практичный, но по характеристикам надо смотреть насколько соответствуют ожиданиям.
Не слушай никого, XR ещё как актуален. Бери и радуйся. Топовый телефон за свою низкую стоимость
Нет, лучше взять 11. XR уже совсем не актуальный.
12-ый минимум, имхо. OLED экран - это нечто) Ну, на Android мы уже несколько лет на нём, но если прямо сейчас Apple, то минимум с 12-ого ✌️
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