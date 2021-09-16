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Техника
Nazigul Jusupova

Apple убрала из продажи iPhone 12 Pro и iPhone XR Статьи редакции

Цены на оставшиеся iPhone 11 и 12 снизились на $100.

  • С запуском новых iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max компания прекратила производство iPhone 12 Pro и iPhone XR, пишет MacRumors.
  • Эти модели исчезли из интернет-магазина Apple. По данным The Verge, это обычное явление для линейки Pro, когда модельный ряд обновляется, даже если прошло меньше года с их выпуска.
  • При этом компания снизила цены на оставшиеся модели. Так, цена iPhone 11 упала на $100 до $499 и выше. iPhone 12 и iPhone 12 mini тоже подешевели на $100. Сейчас в магазинах они стоят $699 и $599 соответственно.
  • Новинки, представленные 14 сентября, появятся в продаже с 24 сентября, предзаказ откроется 22 сентября. В России цена на модели iPhone 13 mini начинается от 69 990 рублей, iPhone 13 можно будет купить от 79 990 рублей, iPhone 13 Pro — от 99 990 рублей и iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей.

#новости #iphone #apple

2754 просмотров
19 19 комментариев
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19 комментариев
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Никита Викторов

4

Как обычно, люди еще кредит не выплатили, а его уже из линейки выключили 👍

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Дмитрий Каверин

Никита
7

Только из продажи исключили, поддерживать их будут ещё 4-5 лет. На iPhone 6s до сих пор обновление приходит, а он 2015 года.

Ответить

Андрей Васильев

–5

Через 20 лет будет айфон 33? Что за бред с этим перечислением. Придумали бы что-нибудь оригинальное

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Nick

Андрей
7

Iphone Kalina

Ответить

Никита Викторов

Андрей
1

На прошлой работе наш хед ов проджект овнер, сервера называл названиями звезд, звучало круто.

Ответить

Alexander Portnov

Никита
6

Это только звучит круто. А потом начинается. База на Сириусе, файлопомойка на Антаресе. И смотри не перепутай. 

Ответить

Амбиент Музыкантов

Никита
1

Раньше-то эти сервера поди были похожи на названия галактик (типа, NGC 1488). А он взял и всё понизил. Плохой хед ов проджект овнер, фу таким быть.

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Olesya Sukhinina

1

У меня 12 pro max и это самый лучший из всех их линеек, использую год. Каждый год брала новую модель в поисках лучшей.. и вот в этом году 13 брать не буду, так как 12 pro Max полностью устроил и устраивает до сих пор(работаю на нем по 20 часов в день, заряд держит идеально)

Ответить

Oleg Borisov

Olesya
0

Есть такое)

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Ruslan Umarkhanov

1

Небесно-голубой очень красиво выглядит, жаль почки только две😱🤣

Ответить

Александр Якунин

Ruslan
0

У mi есть аналог по цвету

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3216q114

Александр
0

Но не по цене )

Ответить

Константин Полухтин

0

Имеет смысл брать XR?

Ответить

Peter Dmitrienko

Константин
1

Он крутой, три года только радует. Аккум самый живучий в линейке (по крайней мере, был), за это время никаких проблем и  деградации производительности/продолжительности работы. Короче, практичный, но по характеристикам надо смотреть насколько соответствуют ожиданиям.

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Sasha Guseinov

Константин
1

Не слушай никого, XR ещё как актуален. Бери и радуйся. Топовый телефон за свою низкую стоимость

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Роман Вяткин

Константин
0

Нет. Лучше 11 взять

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Алексей Добрыдин-Янкелевский

Константин
0

Нет, лучше взять 11. XR уже совсем не актуальный.

Ответить

Игорь Жариков

Константин
0

12-ый минимум, имхо. OLED экран - это нечто) Ну, на Android мы уже несколько лет на нём, но если прямо сейчас Apple, то минимум с 12-ого ✌️

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Алексей Кириленко

0

XR топовый телефон

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