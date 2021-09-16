Все ходы регулятора направлены на то, чтобы не поднимать ставку выше 7%

На прошлой неделе мы наблюдали осторожный ход ЦБ РФ по очередному повышению ключевой ставки. В этот раз российский регулятор не стал рубить с плеча и ограничился минимальным шагом в 25 базисных пунктов (то есть 0,25%). Многие аналитики прогнозировали повышение на 50 б.п., и, в целом, рынок закладывался на более серьезные меры. Правда, позитивному…