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Техника
TJ

Лаборатория Google связала две африканские страны лазерным интернетом — 20 Гбит/с на 10 км по воздуху Статьи редакции

Такому каналу связи не мешают лёгкий дождь, дымка и птицы.

15 15 комментариев
1696 просмотров

Google X обеспечила интернетом столицу Демократической Республики Конго с помощью беспроводной лазерной установки. За 20 дней работы воздушный канал связи передал более 700 ТБ данных, при этом надёжность связи составила 99,9%. Об этом лаборатория Х сообщила в своём блоге.

Монтаж лазерного передатчика проекта Taara Лаборатория Х

Лазерный канал связал Киншасу с Браззавилем — ­столицей республики Конго, где интернет стоит в пять раз дешевле. Города стоят на берегах реки Конго — самой глубокой реки в мире (более 230 метров) с очень быстрым течением. В таких условиях между Браззавилем и Киншасой невозможно было уложить кабель, так что лаборатория Х построила воздушную линию в рамках проекта Taara — создания глобальной сети лазерного интернета.

Схематическая иллюстрация воздушного лазерного канала связи Лаборатория X

Технология беспроводной оптической связи (FSO или WOC) долго считалась ненадёжной и дорогой, но лаборатория Х усовершенствовала её. Прежде всего, специалисты доработали средства наведения и отслеживания лазерного луча — теперь передатчик может попасть в 5-сантиметровый приёмник с 10 км.

Оборудование при этом динамически подстраивается под условия, меняя мощность передачи в зависимости от погоды и помех в виде птиц и животных. Последняя проблема оказалась особенно острой во время испытаний в Индии, где обезьяны залезали на вышки и трясли передатчики. Сейчас, по заявлениям сотрудников лаборатории Х, конечные пользователи не ощущают разницы между воздушным и оптоволоконным интернетом.

Сотрудники лаборатории Х исследовали условия для установки точек лазерной воздушной связи по всему миру. Они создали глобальную карту, которая показывает, где беспроводная оптическая связь будет работать лучше или хуже всего.

Карта стабильности работы беспроводной оптической связи  Лаборатория Х

Беспроводная оптическая связь имеет ряд преимуществ — прежде всего, она хорошо подходит для тех мест, где невозможно проложить кабель. Её легко развернуть — нужно всего лишь поставить два передатчика в пределах прямой видимости. Передавать данные по воздуху можно не только лазером, но и светодиодами достаточной мощности, чем пользуются радиолюбители. Существует оборудование для оптической связи с открытым кодом и спецификациями, что позволяет создать собственные решения на этой базе.

Среди минусов FSO — низкая устойчивость большинства оборудования к туману, дождю, смогу, ветру и снегу. Также нужно иметь в виду, что луч лазера или светодиода в определённой мере рассеивается в атмосфере. Поэтому оптические каналы есть смысл использовать для внутригородской связи между зданиями или в качестве альтернативы традиционным каналам.

#новости #google

15 15 комментариев
17
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15 комментариев
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Иван Поварёшкин

3

В офис гугла в Киншасе уже пришли судебные приставы?

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greg chudnoff

3

Да блин. Достаточно поставить на пути лазера фанерку, и надежность канала связи упадет до 0%.

обезьяны залезали на вышки и трясли передатчики

Тоже тема, но гораздо эффективнее надеть на передатчик шкурку банана. Не благодарите.

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Andrey Vladimirsky

greg
0

Бензопила и суровые сибирские мужики 

Ответить

greg chudnoff

Andrey
2

А вы думали, челябинский метеорит - это метеорит? )))

Ответить

Саша Толстых

1

Ребята в Питере делают Лантастику. Но у них возможности меньше - пару км. и Gigabit Ethernet.
Был бы рынок, сделали бы и Nx10G.

Ответить

Фиктивный Аккаунт

Саша
2

Ну а кто же вам рынок мешает сделать?

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Саша Толстых

Фиктивный
0

Я-то, тут причём? Мы успешно юзали как резерв каналу на узел связи на соседней улице. 

Слишком специфическая ситуация-нужно либо бОльшие расстояния, либо не нужны такие скорости. 

Ответить

Nikita Rogatov

Фиктивный
0

Крок уже делал для норникеля 40гб если не ошибаюсь. ПРоблема что все это очень узкие кейсы и не массовые. Тк кабель все таки лучше

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Василий Паршенцев

0

Передавать данные по кабелю - это, извините меня, прошлый век. Надо передавать лазером, что-ли (с)

Ответить

greg chudnoff

Василий
3

Лазер - прошлый век. Сегодня гигабайты перевозят курьеры на электросамокатах, следите за трендами.

Ответить

Василий Паршенцев

greg
0

Да это отсылочка к известному мему)

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Александр Сафонов

0

Только не говорите это Ростелекому, а то ООО "РОСПИЛ" пострадает)

Ответить

Винниамин Пяточков

1

"Птицы не помеха ... потому что установка корректирует мощность лазера..." - ну если она их насквозь не прожигает, я не знаю как это работает...🤔

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Сергей Янзин

0

Россию и Белоруссию

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Фиктивный Аккаунт

–2

Лаборатория Google связала две африканские страны лазерным интернетом 

Зря 

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Такому каналу связи не мешают лёгкий дождь, дымка и птицы.

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