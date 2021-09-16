Лаборатория Google связала две африканские страны лазерным интернетом — 20 Гбит/с на 10 км по воздуху Статьи редакции
Такому каналу связи не мешают лёгкий дождь, дымка и птицы.
Google X обеспечила интернетом столицу Демократической Республики Конго с помощью беспроводной лазерной установки. За 20 дней работы воздушный канал связи передал более 700 ТБ данных, при этом надёжность связи составила 99,9%. Об этом лаборатория Х сообщила в своём блоге.
Лазерный канал связал Киншасу с Браззавилем — столицей республики Конго, где интернет стоит в пять раз дешевле. Города стоят на берегах реки Конго — самой глубокой реки в мире (более 230 метров) с очень быстрым течением. В таких условиях между Браззавилем и Киншасой невозможно было уложить кабель, так что лаборатория Х построила воздушную линию в рамках проекта Taara — создания глобальной сети лазерного интернета.
Технология беспроводной оптической связи (FSO или WOC) долго считалась ненадёжной и дорогой, но лаборатория Х усовершенствовала её. Прежде всего, специалисты доработали средства наведения и отслеживания лазерного луча — теперь передатчик может попасть в 5-сантиметровый приёмник с 10 км.
Оборудование при этом динамически подстраивается под условия, меняя мощность передачи в зависимости от погоды и помех в виде птиц и животных. Последняя проблема оказалась особенно острой во время испытаний в Индии, где обезьяны залезали на вышки и трясли передатчики. Сейчас, по заявлениям сотрудников лаборатории Х, конечные пользователи не ощущают разницы между воздушным и оптоволоконным интернетом.
Сотрудники лаборатории Х исследовали условия для установки точек лазерной воздушной связи по всему миру. Они создали глобальную карту, которая показывает, где беспроводная оптическая связь будет работать лучше или хуже всего.
Беспроводная оптическая связь имеет ряд преимуществ — прежде всего, она хорошо подходит для тех мест, где невозможно проложить кабель. Её легко развернуть — нужно всего лишь поставить два передатчика в пределах прямой видимости. Передавать данные по воздуху можно не только лазером, но и светодиодами достаточной мощности, чем пользуются радиолюбители. Существует оборудование для оптической связи с открытым кодом и спецификациями, что позволяет создать собственные решения на этой базе.
Среди минусов FSO — низкая устойчивость большинства оборудования к туману, дождю, смогу, ветру и снегу. Также нужно иметь в виду, что луч лазера или светодиода в определённой мере рассеивается в атмосфере. Поэтому оптические каналы есть смысл использовать для внутригородской связи между зданиями или в качестве альтернативы традиционным каналам.
Да блин. Достаточно поставить на пути лазера фанерку, и надежность канала связи упадет до 0%.
обезьяны залезали на вышки и трясли передатчики
Тоже тема, но гораздо эффективнее надеть на передатчик шкурку банана. Не благодарите.
Бензопила и суровые сибирские мужики
Ребята в Питере делают Лантастику. Но у них возможности меньше - пару км. и Gigabit Ethernet.
Был бы рынок, сделали бы и Nx10G.
Ну а кто же вам рынок мешает сделать?
Я-то, тут причём? Мы успешно юзали как резерв каналу на узел связи на соседней улице.
Слишком специфическая ситуация-нужно либо бОльшие расстояния, либо не нужны такие скорости.
Крок уже делал для норникеля 40гб если не ошибаюсь. ПРоблема что все это очень узкие кейсы и не массовые. Тк кабель все таки лучше
Передавать данные по кабелю - это, извините меня, прошлый век. Надо передавать лазером, что-ли (с)
Лазер - прошлый век. Сегодня гигабайты перевозят курьеры на электросамокатах, следите за трендами.
"Птицы не помеха ... потому что установка корректирует мощность лазера..." - ну если она их насквозь не прожигает, я не знаю как это работает...🤔
Лаборатория Google связала две африканские страны лазерным интернетом
Зря
Всего — десять тысяч пачек.
Такому каналу связи не мешают лёгкий дождь, дымка и птицы.
Продолжаем знакомится с отечественными IT-миллионерами. В этот раз расскажу про ребят, которые по разным причинам решили переехать из России.
Он доступен бесплатно всем клиентам банка.
CJM — удобный инструмент для развития бизнеса. С помощью него можно без труда собирать и обрабатывать информацию о клиентах, используя различные счетчики и метрики, а также легко визуализировать полученные данные. Обычно на основе собранных данных проводятся анализ и оценка эффективности рекламных кампаний и маркетинговой стратегии.
Пока они появились на страницах крупных компаний — «Яндекса», Skyeng, Skillbox и других.
Участники миссии Inspiration4 проведут на околоземной орбите три дня.
Привет! Меня зовут Юрий Петров, я Flutter-разработчик в Friflex и автор канала о мобильной разработке Мобильный разработчик. В этой статье я хотел бы обсудить библиотеку flutter_bloc и одну из ее реализаций Cubit.
Как оценивать карьерный рост — инсайты от сотрудников и тимлидов команд в ИТ-компании.
С 1 октября 2021 года Банк России вводит норматив достаточности капитала для брокеров, дилеров, управляющих и форекс-дилеров.