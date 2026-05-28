Vertu представила складной смартфон Alphafold со встроенным ИИ-агентом стоимостью от $6880 до $46,8 тысячи

Агент может использовать разные модели, в том числе Claude, GPT и Gemini.Источник: VertuКомпания позиционирует устройство как инструмент для управления бизнесом, пишет TechCrunch. ИИ-агент Hermes Agent может подключаться к корпоративным системам ERP и CRM, координировать рабочие процессы, планировать поездки, отслеживать продажи и выполнять задачи через запросы на естественном языке, утверждают в Vertu.Alphafold работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и оснащён складным 8,05-дюймовым экраном, внешним дисплеем на 6,53 дюйма, батареей на 6500 мА·ч и спутниковой связью. По словам компании, Hermes Agent может использовать разные модели, в том числе Claude, GPT и Gemini.Стоимость Alphafold начинается от $6880 за версию из телячьей кожи, а модели с отделкой из кожи аллигатора, золотом и бриллиантами могут стоить до $46,8 тысячи. Кроме того, доступна дополнительная кастомизация.По словам компании, в смартфоне используется собственный чип A5 для обеспечения безопасности биометрических данных и корпоративной информации, а часть операций обрабатывается локально на устройстве. При этом в Vertu признали, что система пока не проходила независимые аудиты безопасности или сертификацию.В 2025 году Vertu представила смартфон Agent Q. В компании рассказали TechCrunch, что Alphafold превосходит предыдущую модель за счёт улучшенной памяти и интеграции приложений.#новости #vertu