Артур Томилко
Техника

LG обсуждает продажу своего бизнеса по производству телевизоров китайской Hisense — СМИ

Компания выпускает их с 1966 года.

Фото Bloomberg
  • Руководство LG провело в Пекине переговоры с представителями Hisense, пишет Android Authority со ссылкой на южнокорейское издание EBN.
  • По данным последнего, на встрече обсуждали «варианты реструктуризации» бизнеса LG по производству телевизоров, в том числе его полную продажу.
  • Когда происходили консультации, Android Authority не уточняет. На момент написания заметки оригинальная статья на сайте EBN недоступна. В LG и Hisense переговоры «не подтвердили».
  • В 2021-м LG объявила об уходе с рынка смартфонов из-за убытков подразделения. Тогда компания заявила, что планирует сосредоточиться на производстве компонентов для электромобилей, «умных» домов, роботов, а также развитии ИИ и решений для бизнеса.
  • В начале 2026 года японская Sony сообщила, что выделит подразделение по производству телевизоров в отдельный бизнес, который станет совместным предприятием с китайской TCL. Sony будет принадлежать 49%, TCL — 51%, сообщила компания.

