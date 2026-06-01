Dell представила обновлённый ноутбук XPS 13 стоимостью от $699 — его позиционируют как конкурента MacBook Neo

Модель поступит в продажу в июле 2026 года. Источник: DellВ анонсе ноутбука на сайте Dell говорится, что устройство конкурирует с MacBook Neo по стоимости и «превосходит» по набору функций. Новый XPS 13 весит 1 кг, толщина в сложенном виде — 12,7 мм.Ноутбук получил алюминиевый корпус, сенсорный дисплей и клавиатуру с подсветкой. Устройство поступит в продажу в июле по цене от $699 (около 50 тысяч рублей по курсу ЦБ на 1 июня 2026 года). Для студентов стоимость со скидкой составит $599 (42,9 тысячи рублей).Для сравнения — стартовая цена MacBook Neo тоже составляет $599, но студенты могут купить ноутбук за $499 (35,7 тысячи рублей).XPS 13 поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти против 8 ГБ у MacBook Neo и способен отражать более широкий цветовой диапазон, отмечает Bloomberg. Устройство оснащено 13,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления до 120 Гц.По словам Dell, ноутбук обеспечивает до 17 часов потокового воспроизведения контента. При этом у XPS 13 только два порта USB-C и не будет 3,5-мм разъёма для наушников.Apple предствила MacBook Neo в марте 2026 года. В мае 2026-го компания дозаказала чипы для ноутбука из-за «неожиданно высокого» спроса на модель.Артур Мартыгин