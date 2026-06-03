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Таня Боброва
Техника

Введение технологического сбора для производителей и импортёров электроники планируют перенести на 1 декабря 2026 года — Минпромторг

По просьбе бизнеса.

Источник: depositphotos.com 
Источник: depositphotos.com 
  • Госдума приняла пакет поправок, которые в том числе вводят технологический сбор, в ноябре 2025 года. Его будут платить импортёры и производители электроники. В текущей редакции сбор должны были начать взимать с 1 сентября 2026 года.
  • По словам замглавы Минпромторга России Василия Шпака, которые приводит ТАСС, срок будет сдвинут на 1 декабря 2026 года — «решение обсуждено». Это сделали «по просьбе отрасли в первую очередь», добавил он.
  • Шпак отметил, что сбор будут брать со всей электроники, поступающей на российский рынок — как импортной, так и отечественной.
  • Размер сбора для смартфонов составит 250 рублей, для ноутбуков — 500 рублей, для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой — 100 рублей, для других телефонов — 25 рублей, писало РБК. В будущем список электроники, которая попадёт под сбор, планирую расширить. Собранные деньги планируют направить на госпрограммы поддержки отрасли.

#новости

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